Medailista Židek je po havárii lietadla v umelom spánku, zo Žiliny ho previezli do Bratislavy

Po včerajšej havárii lietadla je podľa informácií spravodajského portálu tvnoviny.sk olympijský medailista Radoslav Židek v umelom spánku. Ešte včera podstúpil operáciu a zo Žiliny bol prevezený na kliniku popálenín v Bratislave.

Podľa hovorkyne Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Aleny Krčovej, športovec utrpel popáleniny tváre, horných a dolných končatín. Popáleniny pokrývajú 30 percent povrchu jeho tela.

Pri včerajšom páde malého lietadla sa zranili dvaja muži, medzi nimi bol aj olympionik Radoslav Židek. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Na miesto havárie malého lietadla, ktoré následne začalo horieť, vyslali podľa polície všetky záchranné zložky. „Oboch mužov previezli do nemocnice na ošetrenie. Príčina pádu je nateraz v štádiu vyšetrovania,“ doplnila polícia.

Informáciu o páde lietadla prijali zdravotnícki záchranári na tiesňovej linke 155 o 18:28 h.

„Na pomoc sme okamžite vyslali záchranárov. Zraneného, ktorý utrpel popáleniny 2. stupňa, však ešte pred príchodom posádky svedkovia udalosti naložili do auta a smerovali s ním do nemocnice. Posádka ho od nich prevzala, ošetrila ho a previezla do nemocnice,“ povedala pre TASR Alena Krčová.