Matúš obhliada zosnulých: Najviac ma šokovalo, v akých zlých podmienkach dokážu ľudia žiť. Jednu pani zaživa ohlodali krysy

Azda všetci sa zhodneme na tom, že na svete existujú zamestnania, ktoré by množstvo ľudí z určitých dôvodov skrátka nemohlo vykonávať. Medzi takéto joby rozhodne patrí aj práca obhliadajúceho lekára, ktorý sa so smrťou v rôznych variáciách stretáva prakticky denno-denne. My sme sa preto na rozhovor rozhodli osloviť lekára Matúša Bryndzu zo Spišskej Novej Vsi, ktorý nám svoje povolanie priblížil a porozprával, ako takáto práca vyzerá a s čím sa počas svojej praxe stretáva.

Matúš ako obhliadajúci lekár pokrýva spolu s ďalšími kolegami niekoľko východoslovenských okresov, v ktorých sa už stretol skutočne s kadečím. Nás zaujímalo, ako takáto práca vyzerá, čo ho pri nej najviac prekvapilo, ale tiež to, s akými prípadmi sa počas obhliadok stretáva.

V rozhovore sa dozviete aj: ako sa Matúš dostal k práci obhliadajúceho lekára;

čo táto práca obnáša a ako vyzerá jeho pracovný deň;

s akými extrémnymi prípadmi sa už stretol;

čo ho na práci prekvapilo najviac.

Začal by som asi tým, že tvoje zamestnanie nie je tak úplne štandardné, minimálne časť tvojich povinností. Asi by bolo vhodné povedať, že tvojou full-time náplňou práce nie je obhliadanie, ale gynekológia. Ako si sa teda k obhliadkam zosnulých dostal ty?

K patológii som mal v podstate vždy blízko, a keďže mám ako väčšina ľudí hypotéku či lízing, obzeral som sa po nejakom privyrobení. Mohol som si vybrať, či pôjdem trebárs ešte do inej nemocnice v rámci môjho hlavného odboru – gynekológie, alebo zvolím niečo úplne iné. Práca obhliadajúceho lekára mi teda prišla vhod a zároveň mi dala možnosť “odreagovať” sa od klasickej medicíny. Taktiež ma inšpiroval jeden môj kamarát, ktorý rovnakú prácu vykonáva na strednom Slovensku.

Následne som si pozisťoval veci, ktoré sú potrebné a pustil som sa do toho.

Čo musí človek splniť?

V prvom rade musí mať titul zo všeobecného lekárstva a potom kurz, ktorý organizuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

K akým prípadom chodíš, resp. k akým prípadom si ťa už polícia/kompetentní nevolajú?

Chodím k prirodzeným, ale aj k násilným úmrtiam. Práve násilné úmrtie vníma laická verejnosť ako niečo, čo je zapríčinené cudzou osobou, no v skutočnosti ide o každé úmrtie, ktoré nie je z prirodzených príčin. Môže ísť o utopenie, obesenie, vplyv vysokej či nízkej teploty a podobne. Nevolajú ma k vraždám, ktoré už má na starosti súdny lekár.

Ako takáto práca vyzerá z hľadiska priebehu “pracovného dňa”? Ako to na obhliadke prebieha?

Na Slovensku to funguje tak, že ak ide o akékoľvek úmrtie či už niekde vonku, prípadne v “kruhu rodiny”, kontaktuje sa Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, ktoré následne s podanými informáciami kontaktuje službukonajúceho obhliadajúceho lekára. Mne oznámia všetky známe skutočnosti o zosnulom a jeho úmrtí. Následne vyrážam do terénu.

Po príchode na miesto úmrtia sa najprv zoznamujem s anamnézou zosnulého. Ak sú prítomní svedkovia, zisťujem od nich všetky relevantné fakty, ktoré by mi mohli pri práci pomôcť. Napríklad, či sa nesťažoval na nejaké bolesti a podobne. Keď ide o telo, ktoré bolo nájdené náhodne, všetky dostupné informácie si musím zistiť sám. V prípade úmrtí bez svedkov dávam telo na pitvu, nakoľko sa vonkajšou obhliadkou nedá vždy presne určiť príčina smrti. To dokáže iba pitva. Ak mám napríklad podozrenie na vraždu, volám súdneho lekára.

Čo všetko si pri príchode všímaš?

Pri príchode si všímam prakticky všetko, celé okolie. Kde sa telo nachádza, ako vyzerá prostredie, hygiena, vonkajší stav dotyčného, na akej časti tela sú posmrtné škvrny a podobne. Pomocou týchto škvŕn vieme napríklad zistiť, či sa s telom nemanipulovalo, keďže zvyčajne sa tvoria na najnižšie položených tkanivách. Ak teda zosnulý ležal v čase smrti na chrbte, tak aj tieto škvrny by mali byť na chrbte.

Alfa omega mojej obhliadky je všímanie si, či na tele nie sú nejaké známky násilia. Po obhliadke sa vypisujú dokumenty, kde sú uvedené základné údaje o zosnulom a o smrti. Taktiež udeľujem súhlas s prevozom na pohreb. Ak telo ide na pitvu, tieto veci má na starosti patológ.

Stáva sa, že rodiny nesúhlasia s pitvou?

Áno, stalo sa mi už veľakrát, že sa rodina so mnou hádala, ale oni do toho nemôžu žiadnym spôsobom zasahovať. Mal som prípad, kedy pani bola značne zanedbaná opatrovateľom a bola nájdená bez svedkov doma. Jej opatrovateľ zo zrejmých dôvodov s pitvou nesúhlasil a strhla sa výmena názorov. V konečnom dôsledku ale v takýchto prípadoch nič nezmôže.

Mávaš so sebou aj policajtov?

Ak ide o prípady úmrtí bez svedkov, volám si so sebou aj políciu. Tá je ale prítomná takmer vo väčšine prípadov.

Bývajú ľudia na teba agresívni?