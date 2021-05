Matovičov návrh prešiel. Poslanci schválili novelu zákona o štátnom rozpočte, navýši sa o viac ako 3 miliardy

Poslanci Národnej rady SR dnes odhlasovali novelu zákona o štátnom rozpočte, ktorú predstavil minister financií Igor Matovič. Ten sa bude zvyšovať o 3,39 miliárd eur.

Pôvodný vládou schválený návrh pritom počítal so sumou necelých 3,4 mld. eur. Už táto čiastka bola pre koaličnú stranu SaS privysoká. Pozmeňovacím návrhom po prerokovaní vo výbore poslanci schválili, že ešte zvýšia výdavky priamo súvisiace s pandémiu, ale aj rozpočtovo nekryté tituly, o ďalších 350,6 mil. eur.

Ta hlasovalo 79 poslancov

Po pôvodnom zvýšení výdavkov sa počítalo na tento rok s celkovým deficitom verejnej správy na úrovni 9,9 % HDP, avšak aktuálne je to už viac ako 10 %. Za novelu zákona hlasovalo 79 poslancov, 37 poslancov bolo proti a 11 zákonodarcov sa hlasovania zdržalo.

Výdavky týkajúce sa pandémie sa pôvodne mali zvýšiť o 2,404 mld. eur, no nakoniec to bude nárast o 2,7 mld. eur. Oproti pôvodnému návrhu je to viac o 294,9 mil. eur. Táto suma má okrem iného umožniť pokračovanie pomoci ľuďom, ktorú poskytuje rezort práce. V rámci tohto balíka tvorí najvyššiu položku zvýšenie sociálnych dávok a schém pomoci z ministerstva práce. Druhou najnákladnejšou rezortnou položkou sú prostriedky pre ministerstvo zdravotníctva, avšak majú sa dopĺňať aj štátne finančné aktíva na udržanie zamestnanosti a prevádzky v podnikoch a na zabezpečenie ich likvidity.

Nepandemické výdavky mali pôvodne stúpnuť o 984,1 mil. eur, no koaličná väčšina k tomu pripočítala ešte ďalších 55,7 mil. eur. Ide o prostriedky na dofinancovanie Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj podporu regionálneho rozvoja. Nepandemické výdavky sa týkajú ďalších rôznych opatrení. Ide najmä o vytvorenie priestoru na čerpanie prostriedkov v súvislosti s plánom obnovy, zabezpečuje sa krytie zvýšených výdavkov na odvody do všeobecného rozpočtu Európskej únie a rozpočtujú sa prostriedky na dofinancovanie železničných spoločností.

Po hlasovaní o rozpočte by teraz mala nasledovať tajná voľba podpredsedu parlamentu a predsedu sociálneho výboru. Po oznámení výsledkov by sa mali poslanci venovať ešte návrhu uznesenia k správe Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien.