Matovič za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia. Prezidentku prosí, aby prestala s odkazmi cez médiá

Najzásadnejšie opatrenie je, aby ľudia dodržiavali opatrenia, ktoré sú už v súčasnosti platné. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol predseda vlády Igor Matovič (OĽANO).

Matovič stále tvrdí, že keď sa vlani testovalo plošne, tak počet nakazených klesol. “Od začiatku decembra počet pacientov v nemocniciach stúpa,” povedal premiér. Podľa neho neklesajú počty ľudí ani potom, ako začal platiť COVID automat. Za problematickú označil aj britskú mutáciu ochorenia.

Podľa premiéra ľudia považujú testovanie za bezpečné a len nízke percento ľudí uviedlo, že by sa mohli nakaziť pri testovaní. Odvolával sa pritom na prieskum. Za problém označil ľudí, ktorí nedodržiavajú opatrenia. Slovensko má podľa neho smolu aj v tom, že veľké množstvo ľudí nemôže pracovať z domu a musia chodiť do práce, čím sa zvyšuje mobilita.

Kritizuje Zuzanu Čaputovú

V súvislosti s tohtotýždňovým stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov povedal, že by prezidentku Zuzanu Čaputovú poprosil, aby prestala s odkazmi cez médiá. Zároveň si myslí, že takéto odkazy už do budúcna nebudú. Hlava štátu ho podľa neho nevyzvala na to, aby odovzdal riadenie pandémie niekomu inému. “Nič také tam nezaznelo, na nič také ma nevyzvala,” uviedol.

V najnovšom statuse píše, že “v krajinách, kde vládne strany držia spolu, kde opozícia či prezident/-ka nezneužívajú pandémiu na politikárčenie, ľudia dodržujú opatrenia výrazne viac a sú na tom výrazne lepšie. My také šťastie nemáme.”

Premiér vyzval ľudí k vysokej opatrnosti a dodržiavaniu opatrení. Naráža pritom na ľudí, ktorí pravidlá obchádzajú, a na ktorých činy doplácame všetci. ľudia by podľa neho mali byť statoční a veriť svojmu rozumu. “Nenechajte sa manipulovať ľuďmi, pre ktorých ste len čísla a mydlia si ruky každé ráno pri počte mŕtvych.,” napísal v závere.