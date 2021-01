Matovič sa mal vyhrážať pádom vlády, ak sa neschváli to, čo sľuboval ľuďom na Facebooku

Poslanec SaS Peter Cmorej zdieľal status, v ktorom poukázal na to, ako sa premiér opäť vyhrážal pádom vlády. V dnešnej relácii Braňa Závodského o odchode z funkcie hovoril aj minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Peter Cmorej poukázal na to, že podľa neho sa zákony menia tak, ako si Matovič vymyslí na Facebooku. Keď sa prevalil škandál s prednostným očkovaním Dominiky Cibulkovej, Igor Matovič okamžite na Facebooku zdieľal status, v ktorom povedal, že do zákona pretlačí pokutovanie zariadenia, ktoré zaočkuje mimo schválený zoznam a teda kohokoľvek prednostne.

Proti boli podľa Cmoreja z každej koaličnej strany, zákon nakoniec prešiel. Cmorej vysvetľuje, že Matovič sa mal vyhrážať tým, že ak zákon neschvália, padne vláda. “Buď bude pokuta pre zdravotnícke zariadenia alebo nebude vláda, mali sme si vybrať,” píše v statuse.

ZÁKONY MENÍME PODĽA TOHO, ČO SI MATOVIČ VYMYSLÍ NA FACEBOOKU

Peter Cmorej Pondelok 18. januára 2021

Cmorej kritizuje schválené zmeny, označil to za demotivujúce a dehonestujúce pre každého zdravotníka, “ktorý robí čo môže”. “Môže to spôsobiť vyhadzovanie vakcín a spomalenie očkovania. Podmienky na skrátené konanie neboli splnené ani len omylom. Nesúhlas vyjadrili v rozprave poslanci z každej koaličnej strany. Ale nie, premiér to oznámil na Facebooku, a tak si to tam minister zdravotníctva odsedel ako kôpka nešťastia,” doplnil.

Podľa poslanca nebola v návrhu zákona zrejme jediná vec, o ktorej by sa nevedelo minimálne od plošného testovania zo začiatku novembra. “Od vtedy prebehli štyri schôdze, ale nie, my musíme zmenu siedmich zákonov dostať na stôl v superrýchlom skrátenom konaní, hodinu pred začiatkom schôdze, ktorá ani len nebola riadne zvolaná, lebo na ňu neprišla pozvánka,” informoval.

Cmorej tiež kritizoval, že do balíka zmien na poslednú chvíľu pridali aj návrh, ktorým sa má do štruktúry orgánov krízového riadenia zaradiť vyšší územný celok ako subjekt plniaci úlohy civilnej ochrany. Na záver Cmorej konštatuje: “Takže pred najhlúpejším pádom vlády v dejinách, v núdzovom stave, na vrchole pandémie, sme si vybrali vládu a hlúpy zákon na najabsurdnejšej schôdzi, akú si len dokážete predstaviť.”

Ak budú ďalšie kompromisy, Krajčí je ochotný odísť zo svojej funkcie

Ak by sa robili ďalšie kompromisy, aj z prijatého COVID automatu, minister zdravotníctva Marek Krajčí je ochotný odísť zo svojej funkcie. Povedal to v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo. V prípade kompromisov pôjde Krajčí „úplne na hranicu toho, čo môže urobiť aj politicky“. Ako konštatoval, bude veľmi striktne hájiť, aby sa COVID automat dodržiaval.

„Budem tvrdo argumentovať a budem hovoriť, že keď chce viesť rezort zdravotníctva niekto iný, kto si myslí, že to vie urobiť lepšie, tak nech to ide urobiť,“ dodal minister. Keď pred sviatkami vláda neprijala tvrdé opatrenia a locdown, niektorí ľudia z konzília odborníkov podľa ministra plakali. Keď si na to spomenie, je mu z toho podľa vlastných slov úzko.