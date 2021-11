Matovič nedá dopustiť na Krajčího. Naznačil, ako sa dohodli ohľadom celoplošného tvrdého lockdownu

Dnešným hosťom v rádiu Expres v relácii Braňo Závodský naživo bol minister financií a bývalý premiér Slovenskej republiky Igor Matovič. Okrem pandémie sa venovali aj jeho revolučnej daňovo-odvodovej reforme.

Ako na úvod povedal Matovič, Marek Krajčí bol lepší minister zdravotníctva ako Vladimír Lengvarský. Súčasnú zlú epidemickú situáciu považuje Matovič za jednoznačné zlyhanie Lengvarského. Napriek tomu by ho však nechcel z jeho pozície odvolať, zodpovednosť by mal niesť aj ďalej.

Navrhol 300 eurový bonus

Každý občan vo veku nad 60 rokov, ktorý sa zaočkoval alebo ešte len zaočkuje v období od začiatku júla do 12. decembra tohto roka, by mal získať nárok na rekreačný a gastro bonus v sume 300 eur. Ešte na pondelkovej tlačovej besede to oznámil minister financií Igor Matovič. Počas čerpania tohto bonusu musí byť osoba podľa Matoviča plne zaočkovaná. Tento bonus bude môcť občan využiť počas budúceho roka a bude ho môcť preniesť na inú osobu.

Bude celoplošný lockdown?

Reč bola aj o opatreniach, o ktorých včera rokovali koaliční partneri. Vláda na stredajšom zasadnutí príjme opatrenie, ktoré bude chrániť životy ľudí, potvrdil Matovič. Vyjadril sa tak na margo celoplošného lockdownu, na ktorom sa podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru parlamentu Jany Bittó Cigánikovej dohodli v utorok koaliční partneri.

Matovič na koaličnej rade navrhol, aby o detailoch nového opatrenia partneri nehovorili, až pokým sa neschváli vládou. „Dôležité je, že to rozhodnutie je spoločné,” dodal Matovič a potvrdil, že viac sa verejnosť dozvie po stredajšom zasadnutí vlády z úst premiéra Eduarda Hegera a zrejme aj ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského.

Koaliční partneri sa dohodli, o podrobnostiach však predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková nechcela hovoriť. „Vyzerá to tak, len to musíme dotiahnuť a v stredu schváliť na vláde, ak to nikoho neprejde. Mne sa javí tá dohoda celkom rozumná, ak to vyjde,“ povedala agentúre SITA.

Podľa Bittó Cigánikovej bližšie informácie budú známe v stredu 24. novembra. Na otázku, či sa bude lockdown týkať všetkých alebo budú mať zaočkovaní mierne výhody, odpovedala, že rokovania ešte nie sú úplne ukončené. „Nie je rozumné podporovať informačný chaos. Keď sa dohodne na všetkom, budeme informovať spoločne,“ dodala.

Prezidentka pritom v dnešnom svojom vyhlásení vyzvala na urýchlené prijatie tvrdého lockdownu, ktorý by platil pre všetkých, očkovaných aj neočkovaných.