Prezidentka Čaputová: Potrebujeme lockdown. Boj s covidom prehrávame, v počte prípadov sme najhorší na svete

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou dnes navštívili oddelenie intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Bratislava Ružinov.

Prezidentka sa krátko prihovorila občanom, no apelovala aj na vládu. “Prehrávame boj s covidom,” uviedla hneď v úvode prezidentka Zuzana Čaputová. “Sme najhorší na svete v pošte novonakazených ľudí v počte na milión obyvateľov.” Vyzvala na to, že je okamžite nutné zmeniť prístup. Podľa prezidentky v nemocniciach ležia pacienti, ktorí sa už domov nevrátia.

Zdravotníci sú vyčerpaní, ľudia zomierajú a to nie len na covid. Na mnohých pacientov sa v nemocniciach nedostane a diagnózy sa kvôli pandémii zanedbávajú a operácie odsúvajú. Prezidentka sa pýta, “čo viac treba spraviť, aby sme si to všetci uvedomili”. Ľudia by podľa nej mali prestať šíriť bludy a dezinformácie o covide a počúvať odborníkov.

Nutný bude podľa hlavy štátu lockdown a to napriek tomu, že je to veľmi nepopulárne opatrenie. Dotknúť sa bude musieť všetkých a je jedno, či ide o zaočkovaného alebo neočkovaného človeka. V tejto situácii už nemáme na výber, pretože sme na tom ako krajina veľmi zle. “Sme na tom tak zle, že takéto opatrenie, ktoré odborníci odporúčajú, sa musí dotknúť všetkých,” dodala. Prezidentka upresnila, že toto rozhodnutie je nefér voči ľuďom, ktorí sa chovali zodpovedne a dali sa zaočkovať.

Vláda má na všetko čas

Zdravotníci neustále čelia vyhrážkam a urážkam, čo je pre Zuzanu Čaputovú nepochopiteľné. Verí, že keď nepriaznivá situácia pominie, zodpovednosť ľudí sa následne zohľadní. Ľudí vyzýva, aby “prestali tliachať o covide a začali počúvať odborníkov”.

Na záver vystúpil krátko aj minister Lengvarský, ktorý prezidentke poďakoval za jej slová a podporu pre zdravotníkov. “Chcel by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí denne bojujú za zachovanie funkčnosti zdravotníckeho systému a za to, aby sa zdravotníctvo mohlo znova nadýchnuť.”

Aj podľa šéfa rezortu je potrebné okamžite konať. S návrhom na lockdown pre všetkých už prišiel na vládu minulý týždeň, chýbala ale politická vôľa prijať tvrdšie opatrenia.