Koaliční lídri sa nakoniec dohodli, opatrenia sa sprísnia. Budú však iné, očkovaným zrejme ostanú výhody

Rokovania sa zúčastnili koaliční lídri, keďže sa situácia s pandémiou zhoršuje, v hre bol aj tvrdý lockdown pre všetkých, na ktorý vyzývajú aj epidemiológovia, vedci a konzílium odborníkov. S týmto návrhom šiel na vládu aj samotný minister zdravotníctva Lengvarský a to už minulý týždeň. Je otázne, či sa na prísnych opatreniach dohodli včera.

Môže to vyzerať tak, že na prijatie naozaj prísnych opatrení nie je politická vôľa. Ako už komentovali niektorí odborníci, vláde trvá príliš dlho prijať nevyhnutné opatrenia, najmä, ak by sa mali týkať aj zaočkovaných. Niektorí koaliční partneri (zo strany SaS a Za ľudí- pozn. redakcie) si myslia, že očkovaní by mali mať naďalej výhody, keďže heslom očkovacej kampane bolo, že “vakcína je sloboda”. Medzičasom sa heslo zmenilo na “vakcína je riešenie”. Ako informuje TV Markíza, koaliční partneri sa včera predsa len dohodli a prijali sprísnené opatrenia v nejakej forme.

Prijali kompromisné opatrenia

Výsledok sa dozvieme zajtra po rokovaní vlády, kedy oznámia aj nové rozdelenie okresov podľa platného COVID automatu. Je však otázne, ako sa ešte opatrenia zmenia, keďže v novom automate je jasne dané, že pri 3200 hospitalizovaných v nemocnici sa automat vypína a prechádza sa na celoštátne tvrdé opatrenia.

Ísť by však malo o kompromisné riešenie, na ktorom sa lídri zhodli. To znamená, že opatrenia sa sprísnia pre neočkovaných aj očkovaných, no druhá skupina by si mohla ponechať niektoré výhody. Túto možnosť pripustil minister práce Milan Krajniak. Hlavnou témou diskusie bol pritom tvrdý lockdown pre všetkých.

Povinné očkovanie by zrejme neprešlo

Sme rodina bola za to, aby sa urobil teraz tvrdý lockdown na dva či tri týždne. “Potom by sme mali voľnejšie sviatky. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je to potrebné urobiť,” uviedlo hnutie.

Šéfka zdravotníckeho parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) je proti. Tvrdý lockdown označila za riešenie na krátky čas, ktoré by následne spôsobilo zhoršenie. Uprednostňuje lockdown pre neočkovaných. “Vrátane obmedzenia cestovania, ak to bude nevyhnutné,” uviedla. SaS podľa jej slov považuje za jediné riešenie očkovanie, preto podporuje opatrenia s väčšou slobodou očkovaných na základe nižšieho epidemiologického rizika.

O podrobnostiach vás budeme informovať po stredajšom rokovaní vlády. V posledných dňoch sa skloňuje aj možnosť povinného očkovania, no podľa ministra zdravotníctva by takýto návrh na vláde zrejme neprešiel. Otázkou ostáva, či by sa týkal všetkých nad 18 rokov alebo iba vybraných rizikových skupín.