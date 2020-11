Matovič informoval o ďalších plánoch prezidentku: Potrebujeme šetriť sily, ideme do ťažkého obdobia

Prezidentka Zuzana Čaputová včera popoludní prijala v Prezidentskom paláci premiéra Igora Matoviča. O záveroch stretnutia informovali dnes na spoločnej tlačovej konferencii.

Predseda vlády cez víkend avizoval, že by sa chcel s prezidentkou stretnúť v súvislosti s celoplošným testovaním na ochorenie COVID-19. Ešte v piatok pritom prezidentka po stretnutí s náčelníkom GŠ OS SR Danielom Zmekom a veliteľom operácie Spoločná zodpovednosť Ivanom Pachom informovala, že cieľ operácie je nenaplniteľný. Neskôr však priznala svoju chybu.

Prezidentka odobrila vládne opatrenia

Prezidentka Zuzana Čaputová na úvod uviedla, že ju premiér informoval o opatreniach, ktoré budú prijímané do budúcna. Prezidentka tiež podporuje testovanie na hraniciach. “Je veľmi dôležité, aby sme mali pod kontrolou aj to, kto do našej krajiny vstupuje,” uviedla Čaputová. Rovnako odobrila mobilné odberové miesta v jednotlivých okresoch. Ľudia budú mať bezplatný prístup k testovaniu antigénovými testami.

Rovnako ocenila testovanie antigénovými testami v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb. Testovať sa bude len v najviac ohrozených okresoch, čo považuje Zuzana Čaputová za správne. Verí, že to Slovensko zvládne rovnako profesionálne ako minulý víkend. Zvýšenú pozornosť by sme však mali venovať nemocniciam. Prezidentka vyzvala ľudí, ktorí boli testovaní negatívne, aby dodržiavali jednotlivé opatrenia a samozrejme na zodpovednosť.

Ideme do ťažkého obdobia

Premiér Igor Matovič uviedol, že testovanie ukázalo, že efekt úspešnosti testov je 56 %, čo je podľa neho dobrý výsledok. Aj kvôli tomu sa vláda rozhodla 2. kolo testovania nasadiť do čo najviac postihnutých regiónov. “Potrebujeme šetriť sily, ideme do ťažkého obdobia”, povedal premiér. “Zima, ktorá nás čaká, do obdobia, kedy bude k dispozícii vakcína máme pred sebou ťažký boj. Nepodliehajme prvoplánovým predstavám, že sme boj vyhrali,” doplnil.

Igor Matovič potvrdil, že prezidentku oboznámil s opatreniami, ktoré plánujú aplikovať do budúcna. Slovensko prišlo s vlastným, úspešným receptom, no zodpovednosť a spolupatričnosť je podľa premiéra na prvom mieste. Testovanie sa bude konať v menej okresoch aj kvôli tomu, že potrebujeme šetriť sily. Ozbrojené sily aj zdravotníci sú už vyčerpaní. Matovič na záver uviedol, že ťažké obdobie, ktoré Slovensko čaká môže trvať aj pol roka. Správu aktualizujeme.