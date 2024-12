Máte s touto vecou v sprche problém aj vy? Odborníci varujú, že môže ísť o príznak vážnej choroby

Ak máte problém s touto jednoduchou vecou v sprche alebo vo vani, mali by ste navštíviť lekára. Odborníci upozorňujú, že tento možno neškodný príznak môže predpovedať jedno z troch vážnych ochorení. Spozornieť by mali aj mladí ľudia, a to najmä ženy.

Článok pokračuje pod videom ↓

Máte problém rozoznať vône, keď ste v sprche, napríklad mydlo od šampónu? Môže ísť o príznak až troch závažných ochorení, ako uviedol Mirror, všimol si portál Dnes24.

Ak zrazu začnete mať problém rozoznať vône, napríklad mydlo či šampón, mali by ste byť opatrní. Tento jav, známy ako anosmia, teda strata čuchu, môže byť v niektorých prípadoch spojený s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako sú Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, alebo demencia.

Na pozore by sa mali mať aj mladí ľudia

Odborníci však upozorňujú, že Alzheimer nie je len choroba seniorov, toto ochorenie postihuje čoraz viac mladých ľudí. Dokonca sa táto choroba vyskytuje dvakrát častejšie u žien, než u mužov. Napriek tomu, že presné príčiny vzniku choroby nie sú známe, medzi významné faktory vedci zaraďujú okrem vyššieho veku a dedičnosti aj nezdravý životný štýl.

Strata čuchu je problém, ktorý si často nevieme spojiť s vážnymi zdravotnými ťažkosťami. Avšak podľa odborníkov môže ísť o príznak, ktorý upozorňuje na kognitívne poruchy vrátane Alzheimerovej choroby, alebo iných druhov demencie. A prekvapivo, tento problém sa môže prejaviť aj v sprche.

Aj keď nie každá strata čuchu znamená demenciu, dlhodobý problém s rozpoznávaním vôní môže byť signálom kognitívneho poklesu. Príčiny straty čuchu môžu byť rôzne, od bežného prechladnutia, cez alergie, až po infekcie. Ak sa tento problém objaví spolu s ďalšími príznakmi ako zmeny v pamäti alebo správaní, mali by ste vyhľadať lekársku pomoc.

Akýkoľvek neobvyklý príznak, ako napríklad spomínaný problém s čuchom, by nemal byť ignorovaný. Aj keď nemusí vždy ísť o závažné ochorenie, včasné vyhľadanie lekárskej pomoci môže odhaliť potenciálne zdravotné problémy skôr, než sa stanú nezvratnými.