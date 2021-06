Máte problém zaspať? Odborníci prišli s jednoduchým trikom, ktorý vás uspí už za pár minút

Niekedy za to môžu letné horúčavy, inokedy nám však nedajú spať vtieravé myšlienky, stres, či iné faktory. Ako s nespavosťou zatočiť? Táto jednoduchá metóda vám podľa vedcov zaručene pomôže. Pokojne pochrapkávať budete už do niekoľkých minút.

Máte problém so zaspávaním?

Spánkom strávime približne tretinu života. Mohlo by sa teda zdať, že o spánku vieme už snáď všetko, čo o ňom vedieť môžeme. Ani zďaleka to však nie je pravda a aj v súčasnosti mnoho ľudí trápia problémy so zaspávaním či samotným spánkom, píše portál IFLScience. Tvorca aplikácie mySleepButton, Luc P. Beaudoin však prichádza s jednoduchým riešením, ktoré podľa neho proces zaspávania môže urýchliť.

Cieľom je podľa Beaudoina upokojiť myšlienky, ktoré nám bránia v tom, aby sme pokojne zaspali. „Výskumy ukázali, že počas toho, ako ľudia zaspávajú, sa im často v mysli zjavujú vizuálne obrazy a tzv. mikrosny,“ píše na webe MySleepButton Beaudoin. A práve tieto obrazy nám môžu pomôcť zaspať. Na druhej strane, zaspávanie narúša verbálne, analytické myslenie, v rámci ktorého uvažujeme nad riešením rôznych problémov.

V rámci metódy, ktorú Beaudoin pomenoval kognitívne miešanie, je vašou úlohou predstavovať si náhodné objekty. Nedovoľte, aby sa vaša myseľ vrátila k verbálnemu a analytickému uvažovaniu. Existuje niekoľko možností, ako si pomôcť. Jednou z nich je vyššie spomínaná aplikácia, alebo môžete požiadať priateľa, aby vám náhodne zvolené slová šepkal do ucha počas toho, ako sa snažíte zaspať. Zrejme uznáte, že s aplikáciou je to o niečo menej bizarné a trochu pohodlnejšie.

Pomôže vám hláskovanie a vizualizácia

Prvým krokom je pohodlne sa uložiť do postele. Následne myslite na slová s neutrálnym emocionálnym nábojom. Každé zo slov by malo pozostávať aspoň z 5 písmen a ideálne je, ak sa písmenká v slove neopakujú. Následne slovo hláskujte a počas hláskovania si v mysli vizualizujte predmet, ktorý sa začína práve daným písmenom. Napríklad slovo babka – predstavte si v myslí balón, auto, bábiku atď.

Dôležité je, aby to boli slová, ktoré vo vás nevyvolávajú žiaden stres. V žiadnom prípade sa nezaoberajte prácou, ochoreniami či tragédiami, ktoré sužujú svet. Proces s hláskovaním a vizualizáciou opakujte dovtedy, kým je to potrebné a kým nezaspíte. Ak hláskujete slovo a nedokážete si spomenúť na predmet, ktorý by ste si vizualizovali, nezaoberajte sa tým a pokračujte ďalej. Je to však metóda, ktorú je potrebné overiť vedeckými výskumami. Ak ale máte problém so zaspávaním, neublíži vám, ak ju otestujete.