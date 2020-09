Masturboval nad umierajúcimi deťmi, vzrušovalo ho ich zabíjanie. Prvý sériový vrah mal mať na svedomí 800 obetí

Za uplynulé desaťročia sme boli svedkami mnohých krutých vrážd, únosov či zneužití, ktoré majú na konte neslávne preslávení sérioví vrahovia. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, kto bol prvým sériovým vrahom vôbec, kde vyčíňal a v čom sa jeho zvrátené praktiky alebo výber obetí odlišovali od tých “novodobých”? Vráťme sa späť do pätnásteho storočia a pozrime sa na vyčíňanie baróna Gilles de Rais.

Gilles de Montmorency-Laval, skrátene Gilles de Rais, pochádzal zo západného Francúzska, z dobre situovanej zámožnej rodiny. K obrovskému bohatstvu ho však priviedol až sobáš s vlastnou sesternicou Katarínou de Thouars. Pôsobil ako veliteľ kráľovskej armády, počas storočnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom hrdo bojoval na strane Johanky z Arku a vyslúžil si titul maršala, teda najvyššiu možnú vojenskú hodnosť. Tento opis znie vskutku obdivuhodne, po ľudskej stránke však bol Gilles de Rais obrovské monštrum.

Národný hrdina a vrah stovky detí

Viedol francúzsku armádu a po boku Johanky z Arku sa stal hrdinom celého národa. Od malička sa učil latinčinu, ktorú plynule ovládal a osvojil si vojenskú taktiku. Postavenie baróna de Rais sa môže zdať na prvý pohľad výnimočne, stretnúť mimo vojenského boja na rovnakej strane by ste ho však nechceli. Predovšetkým, ak máte blond vlasy a modré oči.

Platí to najmä o malých chlapcoch, na ktorých si ukájal svoje nechutné sexuálne chúťky. Na jednej strane vojnový hrdina Francúzska, na druhej vrah, ktorý má na svedomí smrť minimálne stovky detí. O tejto jeho temnej stránke však verejnosť dlhé roky ani netušila. Prevalilo sa to až v roku 1440, kedy sa jeho osoba dostala do sporu s cirkvou, ktorá ho obvinila z únosu kňaza. Podozrenia v spojení s miznutím detí sa objavili už predtým, no do takej miery ako cirkev tomu nikto nevenoval pozornosť.

Sexuálne zneužívanie malých chlapcov aj vyvolávanie diabla

Jeho najbližší zamestnanci prezradili najdesivejšie tajomstvá, ktoré sa za ich opevnenými múrmi odohrali. Tým najnechutnejším spôsobom sa mal sexuálne ukájať na stovke malých chlapcov. Okrem toho ho vzrušovalo aj ich mučenie či dokonca smrť. Francúzski duchovní dokonca priznali, že sa Gilles de Rais zaujímal aj o alchýmiu alebo ďalšie okultné a čarodejnícke praktiky, ktoré mal vykonávať na svojich mŕtvych obetiach. Dokonca usporiadali seansu na vyvolávanie diabla.

Dvojica jeho sluhov uviedla, že de Raisovi museli hľadať a unášať chlapcov. Potom sa mali pozerať na to, ako na nich onanuje a následne ich pripraví o život. To zapríčinilo pribúdajúce prípady zmiznutia detí, o osude ktorých sa už ich rodiny nedozvedeli. Ako informuje portál All That’s Interesting, počas svojho mučenia Gilles de Rais tieto svoje skutky aj priznal, dokonca opisoval, ako mŕtve deti bozkával, následne ich telá rozrezal a vychutnával si pohľad na oddelené časti detských tiel spolu s ich orgánmi.

Osemsto možných ľudských obetí

Odhaduje sa, že spolu má na svedomí Gilles de Rais až dvesto ľudských obetí. Niektoré zdroje uvádzajú aj počet ako osemsto a ďalšie praktiky, ku ktorým sa mal dopustiť. Jednou z nich je napríklad kúpanie sa v ľudskej krvi mŕtvych detí, ktoré zneužil a sám zabil.

Životný príbeh tohoto muža začal síce oslnivo, no jeho koniec bol skôr plný temna. Umrel v mladom veku 34 alebo 35 rokov krutou smrťou obesením. Odhaliť všetky tieto činy a praktiky sa podarilo vďaka cirkevnému vyšetrovaniu, ktoré priviedlo de Raisa až pred rozsudok smrti.

Môžeme teda povedať, že sa stal vôbec prvým sériovým vrahom takéhoto druhu vôbec a jeho nehanebné činy sú porovnateľné s tými, ktoré pozná aj naša moderná história. To, že sa stal národným vojnovým hrdinom, asi navždy zostane v tieni jeho brutálnej a kontroverznej povesti.