MasterCard chce úplne zmeniť platby na internete. Už nebudete prepisovať údaje z karty, chce to urobiť takto

Ak vykonávate platbu na internete pomocou svojej karty, musíte vykonávať viaceré úkony, medzi nimi to môže byť aj pracné prepisovanie čísla platobnej karty. Spoločnosť MasterCard to chce zmeniť a do roku 2030 vám na platbu bude stačiť náhodne vygenerovaný token. Platba tak bude pohodlnejšia, rýchlejšia a hlavne bezpečnejšia.

Namiesto prepisovania token

Ako píše CNBC, spoločnosť MasterCard má plán do roku 2030 zjednodušiť platby kartou. Bude sa to týkať Európy, teda aj Slovenska, keďže náš kontinent spoločnosť vníma ako lídra v platobných inováciách.

Namiesto zadávania údajov tak bude spotrebiteľ pri kúpe zadávať náhodne vygenerovaný token a celý proces sa tak zjednoduší. Overovanie bude prebiehať pomocou biometrie, čiže napríklad odtlačkom prsta alebo skenovaním dúhovky či tváre.

Výhodou tokenu tiež bude, že podľa MasterCard sa obmedzia online podvody. Tie už teraz oberajú ľudí celosvetovo o miliardy eur, pričom podľa spoločnosti Juniper Research to bude v roku 2028 až 85 miliárd eur.

Podvodníci majú už teraz viac či menej sofistikované spôsoby, ako sa dostať k údajom o vašej platobnej karte a následne vás obrať o peniaze. Aj keď celý proces tokenizácie odhalený nie je, je zrejmé, že prispeje k väčšej bezpečnosti a minimálne urobí väčšie prekážky pri zneužití karty.