Nové postavy a výrazné dejové zvraty. Vieme, ako bude vyzerať nová séria seriálu Nemocnica, toto mnohých divákov prekvapí

Už čoskoro sa môžete tešiť na množstvo seriálov a reality šou ako na televízii Markíza, tak na televízii Joj. Kým Na Markíze už čoskoro odštartuje nová séria seriálu Dunaj, k vašim službám, Jojka prichádza s novými časťami Nemocnice.

Ako informoval portál MediaBoom, Nemocnica bude štartovať na jeseň už siedmu sériu a pripravuje obrovské zmeny od svojho začiatku. Pôjde hlavne o samotné dianie v nemocnici, kde sa vymení vedenie, no seriál čaká aj ďalší prvok. Do deja zakomponujú reálne príbehy známych osobností. Známe tváre si v seriáli zahrajú samé seba a ich príchod do nemocnice bude vychádzať z ich skutočných zážitkov.

Príbehy známych osobností

„Hlavnou novinkou budú skutočné príbehy známych osobností, ktoré postihli vážne zdravotné problémy. Chceme tak ukázať, že aj v ťažkých situáciách je možné nájsť silu a krízu zvládnuť. Spolu s účinkujúcimi osobnosťami budeme šíriť osvetu a pozitívny pohľad na problémy, ktoré môžu stretnúť hocikoho z nás,“ prezradila PR manažérka televízie Joj, Katarína Nosková.

Medzi známymi osobnosťami, ktoré sa v seriáli objavia, budú Ivana a Marián Gáboríkovci, moderátorka Aneta Parišková, ale aj komici Bekim Aziri a Jaroslav Szabo alias Jerry. Známych osobností však bude oveľa viac. Čo sa týka dejovej linky, bude to veľmi zaujímavé.

Ako sa bude vyvíjať dej?

„Nemocnica sv. Martina sa stala obeťou mocenských hier a osobnej pomsty ministra Vajnorského (Pavol Plevčík), ktorý sa rozhodol nemocnicu sprivatizovať a predať tomu, kto dá najviac. Do hry vstupuje nový majiteľ – výstredný miliardár a vizionár Martin Dejvický (Juraj Rašla), ktorý už vybudoval sieť úspešných súkromných kliník v Česku. Na Slovensko prichádza spolu so svojím tímom, ktorý zamieša vzťahmi v nemocnici.“

„Do jej čela nastupuje Dejvického pravá ruka, neoblomná workoholička Pavlína Marková (Alexandra Lukáčová). Na pomoc si zavolá tiež svoju dcéru, mladú pediatričku Barboru (Viktória Šuplatová), s ktorou príde aj jej manžel, ambiciózny chirurg, Peter Vladár (Jakub Kuka) a taktiež jej kamarátka, výborná pediatrička, Eva Skalová (Ada Juhásová).“

Nové pravidlá, ktoré zavedú, budú komplikovať život lekárom, ale aj pacientom. Zmeny čakajú aj jednotlivé postavy, ktoré sú už divákom známe.