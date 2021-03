Mária žijúca v Rusku zaočkovaná Sputnikom: Prihlásiť na očkovanie sa môže každý, nemala žiadne vedľajšie účinky

Uplynulé týždne rozprúdila ruská vakcína proti koronavírusu Sputnik V množstvo diskusií. Na Slovensko pricestovali aj prvé zakúpené dávky, zatiaľ však nie je schválená Európskou agentúrou pre lieky. Preto ňou neočkujeme. O očkovaní v ruskom mestečku na hranici Moskovskej oblasti, aj aktuálnych opatreniach, ktoré tu musia ľudia dodržiavať, nám v rozhovore prezradila Slovenka žijúca v Rusku, Mária Bali.

Začiatkom marca sme vás informovali o dodávke prvej várky vakcíny Sputnik V na Slovensko v množstve 200-tisíc kusov. Slovensko celkovo nakúpilo 2 milióny dávok tejto vakcíny. Vakcína zatiaľ nie je schválená Európskou liekovou agentúrou a preto na očkovanie momentálne využívame iba registrované vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna a oxfordskú vakcínu AstraZeneca.

Európska lieková agentúra prijala 4. marca žiadosť výrobcu vakcíny Sputnik V o spustenie procesu registrácie. Tá by mala posúdiť všetky údaje o účinnosti a bezpečnosti tejto vakcíny. Treba dodať, že tento proces môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Vakcíny Sputnik V, ktoré máme na Slovensku momentálne prechádzajú testami na myšiach a morčatách v Šarišských Michaľanoch. Práve dnes prišli vedci s prvými výsledkami.

“Testovanie prebiehalo na piatich myškách a dvoch morčatách. Skúška trvala sedem dní. Celé pozorovacie obdobie sa neprejavili žiadne prejavy toxicity, nestratili na hmotnosti a žiadne zviera ani neuhynulo, čiže skúška dopadla s vyhovujúcim výsledkom,” informoval Miroslav Ryzner z referátu biologických skúšok na zvieratách spoločnosti Imuna Pharm.

Podľa TASR spoločnosť, v ktorej sú uskladnené vakcíny Sputnik, zaznamenáva enormný záujem o vakcínu aj očkovanie. To však môže začať až vtedy, keď dá rezort zdravotníctva na tento krok pokyn.

Či očkovať vakcínou neschválenou EMA alebo nie vyvolalo na Slovensku aj vo vláde množstvo rozruchu. Ako uviedla Zuzana Baťová, riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv pre TASR, ŠÚKL od začiatku odporúča využiť vybudovanú sieť expertov na úrovni EÚ, dodané údaje podrobiť prísnemu vedeckému hodnoteniu a následne očkovať slovenských občanov registrovanou vakcínou.

Ruskou vakcínou momentálne očkujú naši maďarský susedia, ako jediný štát v Európskej únii. Podľa oficiálnej stránky vakcíny sa Sputnik V dostáva do krajín po celom svete. Jednou z nich, kde ju aktívne využívajú k očkovaniu je, samozrejme, Rusko.

Spôsoby očkovania aj aktuálne opatrenia sa v každej krajine líšia. Slovenka žijúca v Rusku, ktorá absolvovala očkovanie vakcínou Sputnik V, nám priblížila, ako prebiehalo, aj ako to vyzerá v jej okolí s očkovaním, či aká aktuálna situácia spojená s koronavírusom momentálne u nich vládne.

V rozhovore s Máriou Bali sa dozviete: Aký bol priebeh očkovania vakcínou Sputnik V?

Kto sa môže prihlásiť na očkovanie?

Ako funguje registrácia?

Aký je v jej okolí záujem o očkovanie?

Prečo sa sama dala zaočkovať?

Aké opatrenia musia miestni dodržiavať?

Zúčastnili ste sa očkovania v Rusku. Kde ste ho absolvovali a ako prebiehalo?

Áno, v malom meste na hranici Moskovskej oblasti. V decembri zisťovali záujem ľudí o očkovanie a vo februári, keď už bola zaočkovaná prioritná skupina, zavolali: “Zajtra o 12 00 príďte na očkovanie a nepite alkohol tri dni predtým!”

Pred očkovaním som absolvovala lekársku prehliadku a vyplnenie dotazníka s množstvom otázok ohľadom môjho zdravotného stavu, chronických chorôb, alergických reakcií, užívaných liekov. V tej dobe som užívala lieky, ktoré neboli v kontraindikáciach, no i napriek tomu ma poslali ku lekárovi, ktorý mi lieky predpísal, aby mi dal potvrdenie, že sú v poriadku s vakcínou.

Až s potvrdením ma zaočkovali. O tri týždne s druhou dávkou. No opäť prebehla rovnaká lekárska prehliadka, s tým že dopĺňali do dotazníka, ak boli nejaké reakcie na vakcínu. U mňa neboli žiadne.

Ako funguje systém očkovania? Sú uprednostňovaní ľudia podľa veku alebo povolania, alebo sa môže prihlásiť ktokoľvek?

Môže sa prihlásiť ktokoľvek.

Ako sa na očkovanie prihlasuje?

Jednak cez internet, alebo sa dá zapísať osobne v mieste očkovania.

Je vo vašom okolí veľký záujem o očkovanie?

V našom meste je viacero očkovacích ambulancií. V tej, kde som bola ja, zaočkovali každých 8 minút jedného pacienta. Ľudia sú objednaní na čas a chodia aj takí, ktorí nie sú objednaní. Lekári si pofrflú, ale proste rozmrazia ďalšie vakcíny (to trvá zhruba 10 minút), a čaká sa trocha dlhšie. Takže áno, u nás to vyzerá skôr na záujem.

Aký je váš osobný názor na očkovanie?

Pred 10 rokmi som si poležala v nemocnici s veľmi ťažkým vírusovým zápalom pľúc, z ktorého som sa zotavovala takmer 6 mesiacov. Nikdy viac!

Sú ľudia aj proti nemu?

Áno, ako všade, aj tú sú ľudia všeobecne proti všetkým vakcínam, alebo im vadí konkrétne Sputnik.

Ako vyzerajú súčasné opatrenia proti koronavírusu vo vašom meste?

V interiéri a v hromadnej doprave sú rúška povinné. Momentálne to dodržiava tak 30 % ľudí. V malých prevádzkach to nikto nerieši a rovnako som sa ani nestretla so situáciou, že by sa niekto staral do druhého kvôli tomu, že nemá rúško.

V obchodnom dome je termokamera a rúška sú zadarmo pri vstupe. Každý si môže vziať jednorazové rúško. Samozrejmosťou sú všade dezinfekcie na ruky. Iné obmedzenia už nie sú. Deti chodia od septembra normálne do školy, či škôlky. Tam im zmerajú teplotu pri vstupe a to je všetko.

Všetko je otvorené, služby fungujú, kultúrne či športové akcie sú bez obmedzení. Ako obrovské pozitívum oproti Slovensku vnímam normálne fungovanie nemocníc a lekárov ako pred pandémiou.

Rusi vozia covidových pacientov do špecializovaných nemocníc zriadených len pre nich, od minulého leta a jesene. Tým pádom nie je problém ísť ku obvodnému lekárovi, odborníkovi.

Všetky vyšetrenia fungujú normálne. Pre naše mesto bola covidová nemocnica v Taldome, ktorú už ale uzavreli, lebo nemali pacientov. Ak sa ešte niekto vyskytne, odvezú ho do Chimki. Manželov kolega z kancelárie tiež skončil v takejto nemocnici, ale našťastie nemal až taký vážny priebeh. Skôr tam bol “pre istotu”.

Dostávajú sa za nedodržiavanie pravidiel ponuky alebo iné sankcie? Je to kontrolované?

Určite áno, ale osobnú skúsenosť nemám. Myslím, že na jar to bolo prísnejšie.