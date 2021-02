Najprv ju odmietali, teraz ju chce každý. Aké sú výhody a nevýhody ruskej vakcíny Sputnik?

Ruskú vakcínu od začiatku sprevádzajú viaceré kontroverzie. Ruský prezident Vladimír Putin ju začal rýchlo využívať vo svoj politický prospech a vakcínu zaregistrovali už v auguste 2020 napriek tomu, že vtedy ešte neprešla záverečnou treťou fázou klinických testov. To vyvolalo oprávnenú kritiku a pochybnosti niektorých odborníkov.

Avšak, predbežné výsledky v lekárskom časopise The Lancet, o ktorých informuje TASR uvádzajú, že Sputnik V má 91,6-percentnú účinnosť pri zabránení symptomatickému priebehu ochorenia COVID-19. Tieto zistenia podľa nezávislých expertov zmiernili obavy, ktoré sprevádzali očkovanie touto vakcínou, uvádza agentúra AFP.

Nová analýza údajov od približne 20-tisíc dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do tretej fázy testov, však naznačuje, že táto očkovacia látka podávaná v dvoch dávkach, má pri predchádzaní symptomatickému priebehu COVID-19 viac ako 90-percentnú účinnosť.

“Vývoj vakcíny Sputnik V bol kritizovaný za nemiestne unáhlenie, nedodržiavanie štandardov či absenciu transparentnosti… Avšak tu zverejnené výsledky sú jasné… a znamená to, že do boja za zníženie výskytu COVID-19 sa teraz môže zapojiť ďalšia vakcína,” uviedli v článku v The Lancet virológovia a profesori Ian Jones a Polly Royová z anglických univerzít.

Čo sa týka vedľajších účinkov, tie sa, samozrejme, objavili. Ide však o bežné prejavy ako začervenanie, bolesť hlavy alebo horúčka. Počas testovacích štúdií zomreli traja pacienti, dôvodom úmrtia však nebola vakcína. Podobné vedľajšie účinky či úmrtia počas testovacích fáz sa objavili aj pri iných vakcínach. Ani pri nich sa nepreukázalo úmrtie v spojení s vakcínou.

Nie je schválená v EÚ

Použitie ruskej vakcíny už schválili v 17 krajinách sveta. Okrem Ruska je schválená v Argentíne, Venezuele, Pakistane či v Maďarsku, ktoré tak urobilo bez súhlasu Európskej liekovej agentúry (EMA) ako jediná krajina v rámci EÚ. V utorok Maďarsko oznámilo, že dostali prvú zásielku obsahujúcu 40 000 dávok vakcíny Sputnik V.

Mnohé európske krajiny sú otvorené použitiu vakcíny Sputnik V, no zároveň chcú, aby vakcínu schválila EMA. Aj Slovensko včera oznámilo, že sa ju snaží zohnať. Podľa Ministerstva zdravotníctva SR sa môže vydať povolenie aj pre vakcínu, ktorú ešte neschválila EMA. Minister to však označil za jednu z hraničných možností, ktoré zvažujú.

Podobná AstraZenece

Vakcína Sputnik V je podobná už schválenej britskej vakcíne od spoločnosti AstraZeneca. Ide takisto o vektorovú vakcínu, na rozdiel od vakcín od Pfizer/BioNTech a Moderna, ktoré využívajú technológiu mediátorovej RNA.

Sputnik V na rozdiel od AstraZeneci, ktorá využíva vo vakcíne šimpanzí adenovírus, používa ľudský adenovírus. Dokonca sú v Sputniku V použité dva, aby nastala kvalitnejšia imunitná odpoveď.

Ako vakcína funguje?

Proces prebieha rovnako ako pri AstraZenece. Ľudský imunitný systém rozpozná proteín ako cudzí a spustí obrannú reakciu – začne tvoriť protilátky a T-bunky. Ak sa následne ľudský organizmus stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a dokáže voči nemu bojovať: protilátky a T-bunky vírus zabijú, zabránia jeho vstupu do ľudských buniek a zničia infikované bunky, a tak ochránia organizmus pred rozvojom ochorenia COVID-19. Spike proteín je pritom len malou časťou vírusu a nie je schopný vyvolať infekciu COVID-19.

Čo obsahuje vakcína?

Ako bolo spomenuté vyššie, obsahuje ľudský adenovírus v oslabenej forme, do ktorého sa vložila genetická informácia vírusu SARS-CoV-2. Podľa správ z ruských médií vakcína obsahuje rekombinantné adenovírusové častice 26. sérotypu obsahujúce proteínový gén vírusu. Ďalšími pomocnými látkami sú hydroxymetyl aminometán, chlorid sodný, sacharóza, hexahydrát chloridu horečnatého, dihydrát sodnej soli EDTA, polysorbát, 95 % etanol, voda na injekciu.

Druhá zložka tiež obsahuje účinné a pomocné látky a nelíši sa od prvej zložky ani zložením, ani gramážou zložiek.

Sputnik a alkohol

V súvislosti s vakcínou Sputnik V sa hovorilo o tom, že konzumácia alkoholu by sa mala po podaní vakcíny vylúčiť, a to až na dva mesiace. Rozhodne, po podaní akejkoľvek vakcíny (nielen Sputnik V) je dobré zdržať sa konzumácie alkoholu a mala by nasledovať niekoľkodňová absencia. Je to preto, aby organizmus nebol dodatočne zaťažovaný a dokázal vytvoriť kvalitnú imunitnú odpoveď na očkovanie.

Nadmerné pitie tak môže oslabiť účinnosť vakcíny. Samotný vývojár vakcíny Alexander Gintsburg v reakcii na vyhlásenia o niekoľkomesačnej abstinencii povedal, že toto odporúčanie je príliš radikálne. Podľa neho stačí, keď tri dni pred a najmä po podaní vakcíny bude zaočkovaný človek abstinovať.

Aké sú výhody vakcíny Sputnik?

Prvou a najvýznamejšou výhodou vakcíny Sputnik V je jej účinnosť. Hodnota na úrovni viac ako 90 % pod druhej dávke, ktorá sa aplikuje po 21 dňoch, je porovnateľná s vakcínami od Pfizer/BioNTech a Moderna. Sputnik V sa tak momentálne radí na základe údajov v štúdii The Lancet medzi najúčinnejšie vakcíny proti COVID-19.

Ďalšou veľkou výhodou je cena vakcíny. Kým Pfizer stojí 12 eur, Moderna približne 15 eur, tak Sputnik by mal stáť menej ako 8 eur za jednu dávku. Cenovo najvýhodnejšie vychádza stále AstraZeneca s cenou okolo dvoch eur.

Výhodou je aj skladovanie tejto vakcíny. To je podobne, ako v prípade AstraZeneca, možné iba v chladničke. Navyše, Sputnik sa vyrába aj v práškovej forme, čo je výhodné z hľadiska distribúcie do veľkých vzdialeností.

Nevýhody vakcíny

Najväčšou nevýhodou sa zatiaľ javí to, že Sputnik V nie je v Európskej únii schválený a krajiny, s výnimkou Maďarska, túto vakcínu nenakupujú.

Rusko má tiež problém so samotnou výrobou a nestíha vakcínu produkovať. Ruská strana už požiadala o pomoc s rozšírením výrobnej kapacity, pričom v Nemecku a Európe sa o tejto myšlienke uvažuje, uviedol Spahn počas on-line konferencie organizovanej nemeckou periodickou tlačou.

“Mohli by sme poskytnúť podporu výrobe vakcíny, ktorá v Európe nie je zatiaľ alebo vôbec schválená,” povedal Spahn. Dodal, že víta každú vakcínu, ktorá je účinná v boji proti pandémii a pri ktorej sa ukáže, že je bezpečná.

Iba pre mladších ľudí?

V prípade schválenej vakcíny od AstraZeneca je jej použitie obmedzené na vek 18 až 55 rokov. So Sputnikom V to môže byť veľmi podobné, keďže testovanie prebiehalo na osobách vo veku od 18 do 60 rokov. Je možné, že v prípade schválenia ruskej vakcíny v EÚ bude vekové obmedzenie podobné, ako v prípade vakcíny z Británie a starší ľudia budú očkovaní tak ako doteraz – vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna.