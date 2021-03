Na Slovensko dorazila ruská vakcína Sputnik V, očkovať ňou začneme už o dva týždne

Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí dnes na tlačovej konferencii na košickom letisku oznámili dodanie prvej dávky ruskej vakcíny Sputnik V, čo predstavuje 200-tisíc kusov.

Kúpili sme 2 milióny kusov

Slovensko zatiaľ celkovo kúpilo 2 milióny dávok tejto vakcíny, ktorou sa môže zaočkovať milión ľudí. Dnes k nám prišlo 200-tisíc kusov, čo predstavuje ešte februárovú dodávku. V priebehu nasledujúceho mesiaca by malo prísť celkovo milión kusov, v máji a júni ďalší milión. Matovič pevne verí, že Rusko je spoľahlivým partnerom a termíny dodrží. Cena tejto vakcíny je 19,95 dolárov za obidve dávky, čo je podľa premiéra výrazne menej ako cena konkurencie.

Očkovanie sa začne o 2 týždne

Infektológ Pavol Jarčuška na tlačovke obhajoval Sputnik V. Tvrdí, že jeho účinnosť je až 90%, a to dokonca pri všetkých vekových kategóriách. Vedľajšie účinky sú údajne bežné a Sputnik V by mail byť účinný aj na britskú mutáciu. Očkovanie by sa malo začať o 2 týždne a bude dobrovoľné. Matovič na záver poďakoval Krajčímu za odvahu nakúpiť túto vakcínu.

Vakcína sa bude na Slovensku používať na základe výnimky, ktorú pre neregistrovaný liek udelil minister zdravotníctva. Skladovať a distribuovať ju budú v Šarišských Michaľanoch. V spolupráci so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv preveria šaržu a následne oznámia, kedy sa začne oficiálne očkovanie. Registrovať sa bude možné už skôr.

Záujemcovia o očkovanie budú potvrdzovať, že vedia, že ide o vakcínu bez schválenia v Európskej liekovej agentúre. Ako podotkol minister, je však mnoho krajín, kde Sputnik V registráciu má.

Danko s nákupom údajne nemá nič spoločné

Napriek tomu, že bývalý predseda parlamentu Andrej Danko počas dňa avizoval že má zásluhy na tomto nákupe, premiér Matovič to všetko vyvrátil. Danko s tým vraj nič nemá a len si zbytočne pripisuje cudzie zásluhy.