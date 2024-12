Mamička kúpila synovi len jeden vianočný darček a ľudia sa do nej obuli. Nákup darčekov považuje za stratu peňazí

Vianoce sú za rohom a deti píšu listy Ježiškovi či Santa Clausovi. Niektoré to už zvládnu samy, iným ešte musia pomáhať rodičia a potom sú to kreatívne deti, ktoré vystrihujú obrázky hračiek priamo z katalógov. Tak či onak, len ťažko by ste hľadali dieťa, ktoré by si pod stromček prialo len jednu vec.

Ako informuje portál The Sun, jedna mamička sa odmieta nechať pohltiť vianočnými nákupmi a rozhodla sa, že svojmu malému synčekovi kúpi jediný darček. Minula naň 25 libier, čo je v prepočte približne 30 eur. Vo videu, kde ukázala tento darček, zároveň odkázala ostatným rodičom, aby sa nenechali dotlačiť do kúpy mnohých darčekov, ktoré deti aj tak rýchlo omrzia. Za svoj názor si vyslúžila vlnu kritiky.

Čo mu kúpila?

Do titulku videa napísala: „Na vianočný darček pre môjho syna som minula len 25 libier a toto som mu dala!“ Následne mamička menom Laura začala video slovami: „Môj syn dostane na Vianoce jeden darček. Jeden. A to je všetko. Zdá sa, že v tejto aplikácii je momentálne trendom kritizovať mamy za to, čo kúpili svojim deťom na Vianoce.“

Mamička sa potom postavila a rozhodla sa spomínaný darček ukázať na kameru. Kúpila mu magnetickú tabuľku na stojane, ktorá má tiež počítadlo, hodinky a rôzne ďalšie časti, s ktorými sa dá hrať a pretáčať ich. Po malej ukážke sa Laura vrátila k vysvetľovaniu. „Toto je jeho jediný darček. Dostane toto a to je všetko,“ povedala a vysvetlila aj dôvod.

Hovorí: „Prečo som svojmu synovi kúpila len jeden darček? Po prvé, má dva roky. Nemyslím si, že vie a že ho zaujíma, kto je to Otec Vianoc. Ďalej, poznám svojho syna lepšie ako ktokoľvek iný. A viem, že čísla, písmená a kreslenie sú v súčasnosti jeho obľúbené činnosti. Takže toto je spojenie troch jeho obľúbených činností do jednej. Bude to milovať.“

„Úprimne povedané, považujem za plytvanie peniazmi kupovať synovi materialistické blbosti, s ktorými sa bude hrať nanajvýš pár dní a potom sa ich už nikdy nedotkne,“ pokračovala Laura vo vysvetľovaní. Navyše vo videu tiež spomenula, že mu iní členovia rodiny určite tiež niečo kúpia, takže o darčeky nebude mať núdzu.

„Ak ste si mysleli, že je to odo mňa lacné, keď som kúpila len jeden darček pre svojho dvojročného syna, počkajte, kým uvidíte, čo som kúpila pre svojho šesťmesačného syna,“ dodala mamička na záver a tak, ako čakala, reakcie na jej skutok i slová sa začali valiť ako lavína. V čase písania tohto článku má pod týmto videom viac než 3 700 komentárov.

Jeden komentujúci poznamenal: „Absolútne neodsudzujem, ale ja osobne by som nemohol kúpiť svojim deťom na Vianoce len jeden darček.“ Niekto iný zas napísal: „Ale čo to nadšenie a spomienky na to, ako si na Vianoce rozbaľuje darčeky?“

Ďalšia mamička zas nechápavo krútila hlavou. „Nechápem, prečo niektorí rodičia nemajú radosť z kupovania vianočných darčekov svojim deťom,“ napísala.

Našli sa však aj ľudia, ktorí podporili rozhodnutie tejto mamičky. Jeden z podporných komentárov napríklad znel: „Ja si ani nepamätám, čo som dostala v dvoch rokoch, takže ľudia sa musia upokojiť, netreba sa tak rozčuľovať, keď si to nebudú pamätať.“ Druhá žena zas kvitovala: „Áno, páči sa mi tvoje zmýšľanie, vychovávaš svojho syna tak, aby nebol rozmaznaný.“