Zúfalý Brad Pitt má hlavu v smútku: Prosí deti, aby s ním strávili narodeniny, má však aj plán B

Ešte v lete sme vás informovali o tom, že vzťah Brada Pitta s jeho deťmi je na bode mrazu. V článku sme vysvetlili, že niekoľko z jeho detí si nechalo z priezviska Jolie-Pitt odstrániť hercovu časť, pričom jeho dospelé deti s ním nemajú mať žiaden vzťah a dokonca sa majú vyhýbať vzájomnému kontaktu.

Ako sme ďalej vysvetlili, Brad Pitt sa má stretávať len so svojimi mladšími deťmi, pričom ich má v starostlivosti Angelina Jolie. So synom Knoxom a dcérou Vivienne sa pritom tiež nevidí často, keďže mu čas vypĺňajú pracovné povinnosti. Teraz to však vyzerá tak, že by s nimi chcel osláviť svoje narodeniny, ako informoval portál Mirror.

Chce byť s deťmi, no má aj plán B

Brad Pitt vraj prosí dve zo svojich šiestich detí, aby s ním a jeho 31-ročnou priateľkou Ines de Ramon oslávili jeho 61. narodeniny. Oslavu plánuje na 18. decembra a zdá sa, že je zmierený s tým, že jeho zvyšné štyri deti neplánujú byť počas tohto míľnika po jeho boku. V súčasnosti totiž majú rovnako nabitý pracovný program ako ich slávny otec.

Napriek tomu, že sa jeho deti často fotografujú so svojou matkou Angelinou Jolie a dokonca s ňou spolupracujú na rôznych projektoch vrátane filmov, broadwayského predstavenia The Outsiders a jej obchodu Atelier Jolie, deti zatiaľ nepotvrdili svoje plány na otcove narodeniny. Zdá sa tak, že nič ešte nie je stratené, no napriek tomu má herec vymyslený aj plán B.

Zdroj z hercovho okolia prezradil, že ak sa deti rozhodnú otca nenavštíviť, plánuje ísť na výlet so svojou priateľkou Ines, manažérkou v klenotníckej spoločnosti. Dvojica v súčasnosti údajne žije spolu v Los Angeles po tom, ako sa do seba bezhlavo zamilovali.

„Brad miluje svoje deti a znamenalo by pre neho celý svet, keby s ním strávili jeho výnimočný deň,“ prezradil zdroj pre Mail Online.