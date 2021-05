Máme tu prvú ukážku z filmu Eternals a celý názov pokračovania Black Panthera. Marvel dnes oslavuje 13 rokov svojho univerza

Pred 13 rokmi, presnejšie na začiatku mája v roku 2008, sa zrodilo obrovské filmové univerzum zvané MCU (Marvel Cinematic Universe). Odvtedy si prešlo dlhou cestou a dnes sa radí medzi najziskovejšie projekty sveta. Prinieslo nám veľké množstvo mimoriadne úspešných filmov ako IronMan, Kapitán Amerika, Spider-Man či Avengers. Marvel však nezaháľa a predstavil nám svoje plány na ďalšie roky, spolu s viacerými odhaleniami.

V emotívnom videu sa k nám najprv prihovára obľúbený Stan Lee. Hovorí o veľkej rodine a vidieť môžeme viaceré dôležité momenty z histórie MCU. Následne video zmení tón, vidíme Marvel logo a začína sa predstavovanie trailerov z očakávaných filmov.

Eternals ukázali prvé zábery

Jedna z najočakávanejších noviniek je jednoznačne tímovka Eternals, ktorá k nám dorazí už 5. novembra 2021. Ide úplne nových superhrdinov, ktorým sme doteraz nemali možnosť nikde vidieť. Sú to prastarí mimozemšťania, ktorí doteraz žili v utajení. Nečakaná tragédia ich však prinúti vystúpiť z tieňa a bojovať proti nepriateľom. Vo filme sa nám predstavia také herecké osobnosti ako Angelina Jolie, Richard Madden či Salma Hayek. Vo videu dokonca môžeme vidieť prvé zábery z filmu a Angelinu Jolie v akcii.

Black Pather: Wakanda Forever

Svoj finálny názov a dátum vydania dostalo aj pokračovanie Oscarového Black Pathera. Film sa bude volať Black Panther: Wakanda Forever a do kín dorazí 8. júla 2022. Bohužiaľ, hlavná hviezda prvého filmu, zosnulý Chadwick Boseman, sa do svojej úlohy nevráti. Najprv sme tu síce mali rôzne dohady o jeho návrate prostredníctvom počítačových efektov, podobne ako to mal aj Paul Walker vo filme Rýchlo a Zbesilo 7, no nakoniec sa tak nestane.

Ant-Man a Strážcovia Galaxie

Oznámenia sme sa dočkali aj ohľadom filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania a Guardians of the Galaxy Vol. 3. Prvý menovaný zavíta do kín o 2 roky, 17. februára 2023. Na pokračovanie obľúbených strážcov si počkáme o niečo dlhšie, do kín dorazia 5. mája 2023. Takéto vzdialené dátumy však radšej berte s rezervou, keďže odkladanie filmov dnes nie je ničím neobvyklým.

To sme mohli vidieť aj pri snímke Black Widow, ktorá mala vyjsť ešte minulý rok, no po množstve odkladov si ju budeme môcť konečne pozrieť už o tri mesiace, 9. júla 2021. Nakoniec film Shanh-Chi a legenda desiatich prsteňov si pozrieme 2. septembra 2021 a Doctor Strange and the Multiverse of Madness zas 24.3 2022.

Ďalej môžeme očakávať film Thor: Love and Thunder (6. máj 2022) a pokračovanie Captain Marvel, ktoré ponesie názov The Marvels a príde 11. novmebra 2022.

Najväčšia bomba príde na konci roka

17. december 2021 majú fanúšikovia Marvelu vo svojich kalendároch zapísaný veľkými písmena. V tento deň totiž dorazí azda najočakávanejšia novinka tohto roka, film Spider-Man: No Way Home. Podľa vyjadrení herca Toma Holland ide o najambicióznejší superhrdinský film všetkých čias. Čo je ale ešte dôležitejšie, podľa nepotvrdených informácii sa spolu s Tomom vrátia aj ďalší predstavitelia Spider-Man, a to Tobey Maguire a Andrew Garfield.