Mali to byť hity, no stal sa presný opak: 10 najväčších filmových prepadákov roka 2019

S príchodom konca roka 2019 sa na mnohých weboch začína bilancovať, čo najlepšie sa počas neho udialo. Výnimkou nie je ani svet filmov. No zatiaľ, čo mnohí myslia len na to najlepšie, čo sa vo svetovej kinematografii uplynulý rok vyprodukovalo, zreteľ sa dáva aj na to to najhoršie.

Tentokrát sme sa ale rozhodli pozrieť ani nie tak na nekvalitné filmy, pretože mnohé z nich zlé vôbec nie sú. Vybrali sme totiž desiatku tých filmov, ktoré mali lámať rekordy návštevnosti v kinách, no stal sa presný opak a zo zdanlivo kasových trhákov boli razom finančné prepadáky roka.

Stehlík / The Goldfinch

Hviezdne obsadená adaptácia rovnomenného románu mala potenciál stať sa skvostom v žánri drám. Reakcie divákov i kritikov však boli rozpačité, čo sa napokon aj premietlo na tržbách. Snímka s Anselom Elgosrtom, Nicole Kidman, Lukeom Wilsonom, Sarah Paulson a ďalšími hviezdami seriálov stála štúdio Warner Bros. 45 miliónov dolárov. Výsledok v kinách zrejme tvorcov vôbec nepotešil – celosvetovo si totiž z kinosál dráma Stehlík odniesla len necelých 10 miliónov dolárov. A to je žalostne málo…

Dokonalé repliky / Replicas

Že obsadenie miláčika Hollywood Keanu Reevesa zabezpečí producentom stámiliónové zisky? Nuž, zrejme záleží od projektu. Sci-fi thriller, v ktorej si úspešný neurovedec naklonuje dokonalé repliky svojej mŕtvej ženy a detí to však rozhodne nebol. Trailer síce vyzeral nádejne, no výsledok bol taktiež žalostný ako v prvom spomínanom filme. Náklady na výrobu sa vyšplhali na 30 miliónov dolárov, v kinách Keanu zarobil len 9,2 milióna dolárov.

Ticho pred búrkou / Serenity

So zlými diváckymi i kritickými reakciami sa musel vysporiadať aj hviezdne obsadený thriller odohrávajúci sa v prostredí exotického Karibiku. Matthew McConaughey a Anne Hathaway tiež mali byť lákadlom do kinosál, no nepomohlo im ani to, že si s nimi zahrala Diane Lane či Jason Clarke. Ticho pred búrkou sa na hluk nezmenilo a táto snímka svoj potenciál značne premrhala, čo sa ukázalo aj v tržbách – celosvetovo si z kín odniesla len 14,4 milióna dolárov. Svoj 25-miliónový rozpočet tak nepredbehla a tvorcovia museli rátať škody nemalých rozmerov. Škoda, Serenity vyzeralo naozaj sľubne.

Hellboy

Svetu filmu v súčasnosti bez pochýb vládnu najmä komiksoví superhrdinovia. No zdá sa, že miesto na nové vydavateľstvá a ich filmové adaptácie už v Hollywoode nie je. Dôkazom je reboot najznámejšieho pekelníka v komiksovej histórii, ktorý sa po po jedenástich rokoch opäť vrátil na plátna kín.

Mnohí tvorcom verili, obzvlášť, keď do hlavnej postavy obsadili čoraz populárnejšieho herca Davida Harboura z úspešného sci-fi seriálu Strange Things. Režisér Neil Marshall však opäť prestrelil a fanúšikom komiksoviek, ktorí sa na nového Hellboya tešili ponúkol 121 minút trvajúcu nudu, ktorá v mnohých scénach ani nedávala zmysel. A keď sa začali na internete objavovať negatívne recenzie vo väčšom počte, začalo divákov v kinách ubúdať.

Reboot Hellboya na striebornom plátne stál štúdio Lionsgate 50 miliónov dolárov, no čo z toho, keď zisky nedokázali pokryť ani náklady. Zárobok sa zastavil na necelý 45 miliónoch.

UglyDolls

S o čosi vyššími zárobkami očakávali aj tvorcovia tohto animáku, ktorému postavičkám v pôvodnom znení prepožičali svoje hlasy známe hviezdy speváckeho šoubiznisu. Zdá sa však, že ani Pittbull, Ice-T, Kelly Clarkson, Charli XCX, Lizzo či Nick Jonas neboli dostatočným lákadlom na to, aby diváci na pestrofarebný animák o divných bábkach do kina zašli. Stačilo síce málo a snímka by pokryla aspoň vynaložený rozpočet 45 miliónov dolárov. Finálny zárobok sa ale napokon zastavil na 32,5 miliónoch.

Nasledujúca pätica filmov v celosvetovom meradle prepadákmi nebola. Veľký prepad však zaznamenali na domácej pôde, teda v USA.

Doktor Spánok / Doctor Sleep

Keď film promujete ako pokračovanie kultového a úspešného hororu z pera Stephena Kinga a režisérskej dielne ikonického Stanleyho Kubricka, ktorý dodnes patrí ku klenotom hororového žánru, existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že by sa takéto dielo mohlo stať prepadákom. Nuž, zdá sa však, že zreteľ treba brať aj na veľmi malú pozornosť, pretože niečo podobné sa stalo tohtoročnej novinke Doktor Spánok, ktorá je priamym pokračovaním kultového Osvietenia (The Shining).

Čo sa stalo, to nikto netuší, pretože Doktor Spánok (hej, ten preklad si o problémy doslova koledoval) bol naozaj očakávanou snímkou už od ohlásenia jeho výroby. Veľkých zárobkov sa ale napokon tvorcovia nedočkali a v rodných Spojených štátoch amerických už vôbec nie. 45-miliónový horor s Ewanom McGregorom v hlavnej úlohe v amerických kinách so zárobkom 14 miliónov totálne prepadol. Čiastočne vykryť náklady a niečo aj utŕžiť sa však podarilo tvorcom celosvetovo. Doktor Spánok v tomto smere „zarobil“ takmer 70 miliónov dolárov.

Blíženec / Gemini Man

Aj súboj Willa Smitha proti svojmu mladšiemu ja v réžii oscarového Anga Lee mal byť kinohitom, ktorý mal zarobiť stovky miliónov pri svojom megalomanskom rozpočte. V ostatných kútoch sveta mimo Ameriky ich dokonca aj zarobil, no aj tak to s touto akčnou sci-fi drámou neskončilo práve najlepšie. Gemini Man stál štúdio Paramount Pictures 138 miliónov, na domácej pôde zarobil len 45 a pol milióna, celosvetovo 173 miliónov. A že je to bieda uznávajú aj zahraničné weby.

X-Men: Dark Phoenix / Dark Phoenix

Séria X-Man patrila dlhé roky k tomu najlepšiemu, čo žáner komiksových filmov kinematografii ponúknuť mohol. Nehovoriac o pôvodných predlohách, ktoré sa tešia obľube čitateľov už viac ako 56 rokov. Nikto preto nedúfal, že by sa z najnovšieho filmového prírastku v sérii mohol stať prepadák. Opak však bol v prípade snímky Dark Phoenix pravdou.

Dvestomiliónový rozpočet sa podarilo dobehnúť ďalšími päťdesiatimi len vďaka ostatným krajinám sveta, na americkej pôde však projekt trpko zaplakal. V USA dokázala snímka zarobiť len 65,8 milióna amerických dolárov. Celosvetovo sa tržby zastavili na sume 252,4 milióna dolárov. A to bol Dark Phoenix naozaj nabitý hviezdami – v hlavných úlohách sa blysli Sophie Turner (Game of Thrones), James McAvoy, Jennifer Lawrence, Micahel Fassbender, Nicholas Hoult, Evan Peters a mnohí ďalší.

Terminátor: Temný osud / Terminator: Dark Fate

Označiť nálepkou prepadák možno označiť aj posledné dva filmy v tomto „rebríčku“. Prvým z nich je celkom prekvapivo prírastok v kultovej sci-fi sérii, ktorá toho vo svete filmu zažila už naozaj dosť. Niekoľko pokračovaní aj spin-off v podobe seriálu však už fanúšikov zrejme otrávili. Nepomohla ani pôvodná herecká zostava z úplne prvého Terminátora – Arnold Schwarzenegger (Terminátor) a Linda Hamilton (Sarah Connor), ktorí si zopakovali svoje pôvodné úlohy.

V rodnom USA šiesty Terminátor prepadol na plnej čiare a v kinosálach zinkasoval (zatiaľ) len 62 miliónov dolárov. Rozpočet filmu 185 miliónov pomohli dorovnať celosvetové tržby sa zatiaľ pohybujú na hranici 260 miliónov dolárov.

Charlieho Anjeli / Charlie’s Angels

Posledným filmom, ktorý si zrejme pripíše titul „jeden z prepadákov roka“, je aj filmový remake slávnych Charlieho Anjelov. Žiaľ, to, čo kedysi fungovalo na televíznych obrazovkách a začiatkom nového milénia aj v kinosálach, súčasnej generácii milovníkov kina príliš nezachutilo.

Samotný reboot Anjelov nebol nejak špeciálne nákladný (rozpočet sa vyšplhal na 48 miliónov dolárov), no z jeho ziskov v kinách producentom zostali len oči pre plač. V amerických kinách zarobil film 17 a pol milióna dolárov (zatiaľ), celosvetovo len niečo vyše 60 miliónov. A to je na značku veľkosti Charlieho Anjelov naozaj málo.