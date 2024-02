Mali rozkaz zabiť ho: Ruského pilota, ktorý s vrtuľníkom prešiel na stranu Ukrajiny, našli v Španielsku mŕtveho

Ruského pilota vrtuľníka, ktorý pred šiestimi mesiacmi dezertoval na Ukrajinu, našli mŕtveho v Španielsku. Hovorca ukrajinskej vojenskej tajnej služby (HUR) Andrij Jusov to povedal v pondelok pre verejnoprávnu stanicu. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.

Jusov neuviedol ďalšie podrobnosti o okolnostiach pilotovej smrti. Aj podľa ďalších médií bol pilot v Španielsku, keď zomrel.

Keď sa k nemu pridala jeho bývalá priateľka, našli ho neskôr zastreleného, napísali ukrajinské noviny Ukrainska Pravda. Španielske úrady zatiaľ tento prípad nepotvrdili.

Pilot letel z Ruska na Ukrajinu vlani v auguste s plne vyzbrojeným vojenským vrtuľníkom Mi-8. Pristál na ukrajinskom vojenskom letisku, ale počas úniku boli zastrelení dvaja ďalší členovia posádky. Rus dostal od Kyjeva po dezercii a odovzdaní vrtuľníka ukrajinskej armáde sumu v prepočte približne 496-tisíc dolárov.

Defence Intelligence of Ukraine (GUR) has shown the Russian pilot who handed over the Mi-8 helicopter to Ukraine.

The man was shown in the announcement of the documentary „Downed pilots of Russia“ from the series „Military Intelligence of Ukraine“.

„No one wants this war. You… pic.twitter.com/sNTEkmdIdN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2023