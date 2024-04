Malebné francúzske mestečko predáva dom len za 1 euro: Má dve podlažia, dvor aj garáž. Prispeje aj na rekonštrukciu

Predstava kúpiť si domček len za 1 euro znie mimoriadne lákavo. A teraz sa to nejakému šťastlivcovi môže podariť. Ako informuje magazín Time Out, prilákať nových obyvateľov sa tentoraz nerozhodlo Taliansko, ale Francúzsko.

Ponuka prichádza z malého francúzskeho mestečka Saint-Amand-Montrond, ktoré leží priamo uprostred krajiny. Pre lepšiu predstavu, Paríž sa nachádza tri hodiny autom na sever a od mora je taktiež vzdialené len zopár hodín.

Niekoľko izieb aj dvor

Ide o domček s rozlohou 77,18 m2, dvoma izbami, obývačkou, kuchyňou, toaletou a kúpeľňou. Nechýba ani dvor či garáž. Navyše je dvojpodlažný — to znie ako ideálne bývanie, čo poviete?

Má to však háčik

Ako to už pri takýchto ponukách býva, nič nie je len tak, a aj keď sa dom predáva za 1 euro, treba počítať s ďalšími nákladmi na jeho rekonštrukciu. Už viac ako desať rokov je totiž opustený a dať ho „dohromady“ môže stáť až takmer 130-tisíc eur. Keď si to ale porovnáme s cenami domov na Slovensku, stále to nie je vôbec zlé. A predstava života na francúzskom vidieku znie skutočne príťažlivo.

Ako informujú francúzske noviny Ouest-France, ďalšou podmienkou je, aby nový majiteľ zotrval na tomto mieste aspoň desať rokov. Nehľadá sa totiž niekto, kto bude domček využívať ako miesto, kam vyrazí raz za čas, ale človek, ktorý bude prínosom aj pre miestnu komunitu. Na oplátku si bude môcť zažiadať o finančné dotácie, ktoré mu s rekonštrukciou pomôžu.

Záujemcovia majú čas pár týždňov

Podávanie žiadostí je možné od 1. apríla do 15. júna. V júli zasadne výberová komisia a podpis predajnej zmluvy by sa mal uskutočniť v januári 2025.

Dedinka Saint-Amand-Montrond sa rozhodla prísť s touto ponukou po tom, ako už pred nejakým časom podobný projekt úspešne zrealizovala. Preto sa v tom rozhodla pokračovať.