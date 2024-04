Talianska dedinka ponúkla opustené domy len za 1 euro: Už predala dva, no nastali škaredé komplikácie

Z času na čas sa objaví ponuka na predaj domov za 1 euro v obľúbených letných destináciách. A opäť nastal ten čas. Portál CNN upozornil na takúto ponuku z horúceho Talianska. Ako to však už býva, je tu jeden háčik. Starosta sa však napriek tomu snaží hľadať riešenia, ako svoju dedinku oživiť.

Svojich nových obyvateľov hľadá stredoveká dedinka Patrica, ktorá leží asi hodinu a pol južne od Ríma a od pobrežia je vzdialená približne hodinu cesty autom. Množstvo domov tu ostalo opustených po tom, ako sa ľudia odsťahovali za „lepšou budúcnosťou“. Stali sa z nich domy duchov, o ktoré sa nemal kto starať a zostali tu chátrať.

Začal ponúkať domy len za 1 euro

Starosta Lucio Fiordaliso sa to však rozhodol zmeniť a v snahe pritiahnuť do dediny ľudí a nový život prišiel s ponukou predaja domov len za 1 euro. Keďže vedel, že tento koncept už mnohým pomohol, dúfal, že sa takýto scenár zopakuje aj v Patrici. Pustil sa teda do realizácie tohto ambiciózneho plánu.

„Najprv sme zmapovali všetky opustené domy a vyzvali pôvodných majiteľov, aby nám odovzdali svoje chátrajúce rodinné domy,“ opísal a dodal, že takto sa im podarilo predať len dva domy, čo je zjavne podstatne menej, než boli jeho očakávania.

Objavil sa problém, s ktorým si nevie dať rady

Problém však nastal pri hľadaní súhlasu pôvodných majiteľov na predaj. Súhlasilo 10 vlastníkov a ďalší sa vôbec neozvali. A aj tí, ktorí boli najprv za, si to neskôr rozmysleli. Hľadať týchto ľudí naprieč celým svetom je veľmi ťažké. A ak sa aj nájdu, nastáva komplikácia v tom, že majiteľov jednej nehnuteľnosti môže byť viac a súhlas musia dať všetci.

Navyše, potenciálnych kupcov môže odradiť stav, v akom sa domy nachádzajú — predstava kúpy domu len za 1 euro znie viac než príťažlivo, no realita taká ružová nie je a v skutočnosti do novej nehnuteľnosti budú musieť noví majitelia vraziť oveľa viac.

Dobrou správou pre starostu však bolo, keď zistil, že nie všetky domy sú v takom zlom stave a niektoré dokonca prilákali zvedavcov na obhliadku. „Záujem bol veľký, ale, bohužiaľ, nemali sme im čo ponúknuť,“ priznal. Malo ísť o ľudí z Európy aj USA.

Nevzdáva sa a verí, že sa mu podarí dedinku oživiť

Riešenie sa našlo v podobe financovania premeny vonkajších fasád, ktorá môže dané nehnuteľnosti zatraktívniť. Dokonca cudzincov láka aj na daňové výhody.

Starosta sa svojho nápadu s predajom domov za 1 euro nevzdáva a je odhodlaný „bojovať“ s majiteľmi a vrátiť do nich život.