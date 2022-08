Malá korytnačka ešte šesť dní po záchrane vylučovala plasty. Toto je vizitka, ako si ľudia ničia planétu

O neustálom znečisťovaní prírody vrátane oceánov sa aktívne hovorí už celé roky. Mnohé organizácie aj vlády robia potrebné opatrenia, no zdá sa, že stále to nestačí. Príkladom je aj malá korytnačka z Austrálie, ktorá po záchrane ešte necelý týždeň vylučovala plastové zvyšky, ktoré sa jej vo vode dostali do vnútorností.

Znečistené ovzdušie, oceány plné odpadu vrátane plastov a iných ťažko rozložiteľných predmetov zapríčinili, že ekológia patrí v roku 2022 medzi najdôležitejšie vedy, ktoré by mal pochopiť každý človek.

Životné prostredie sa vďaka mohutnej kampani z viacerých strán ako-tak udržiava, no stále existuje množstvo smerov, v ktorých by sa prístup k našej planéte mohol zmeniť. Jedným z najväčších „varovných prstov“ je zamorenie oceánov plastom.

Kto o tom doteraz len počul, po tomto prípade určite zmení názor na hádzanie zbytočného, respektíve akéhokoľvek odpadu do vody. Na videu spred pár dní sa objavila maličká korytnačka, ktorú zachránili na pláži v Sydney, no malé zviera ešte celých šesť dní vylučovalo primárne celé kusy plastu.

Ochranári síce malého jedinca karety obrovskej zachránili, no to, čo sa dialo nasledujúce dni, ich nenechalo bez reakcie. Drobná korytnačka po kontrole vážila len 127 gramov, no aj napriek tomu sa do jej tela dostali plasty.

This tiny turtle arrived at Taronga Wildlife Hospital recently with a stomach full of plastic. We hope the NSW Plastic Action Plan will reduce the number of turtles admitted to us in the future. To support the vital work of our hospitals, please visit https://t.co/QCMerPsjYb pic.twitter.com/lJ92Ceu2jr

— Taronga Zoo (@tarongazoo) July 28, 2022