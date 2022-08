Medveď mu odhryzol kus stehna: Ondrej prehovoril o boji so šelmou v Strážovských vrchoch

V pondelok okolo 16:00 sa pri obci Domaniže odohral agresívny útok medveďa na 39-ročného Ondreja, ktorý pracuje ako lesný projektant. Napadnutie mohutným zvieraťom ho stálo zlomený prst, odreniny a odhryznutú časť stehna.

Strážovské vrchy sa nachádzajú na rozhraní stredného a západného Slovenska medzi mestami Trenčín, Bojnice, Ilava a Dubnica nad Váhom. Práve v tejto oblasti sa v pondelok popoludní odohral útok medveďa na človeka, po ktorom skončil napadnutý Ondrej v nemocnici.

Stretnutia ľudí s medveďmi sú v posledných týždňoch o niečo častejšie. Zvieratá chodia čoraz bližšie k ľudským domovom, pričom aj samotní ľudia sa často počas prechádzok a horských túr nedržia stále na vyznačených trasách.

Pondelkový útok sa odohral okolo 16:00, kedy 39-ročný Ondrej ešte pracoval v lese len asi 200 metrov od rodinných domov pri obci Domaniža. Ako sám opísal, medveďa najprv začul revať a až potom si uvedomil, že zviera stojí asi len 20 metrov od neho, cituje výpoveď napadnutého portál TV Noviny.

„Taxátori sa pohybovali v teréne rozdelení. Medveď sa nachádzal v redšom lese. Od taxátora, ktorý bol približne 20 metrov od neho, bol najskôr chrbtom. Medveď sa potom na neho otočil a zbadal lesného projektanta, ktorý začal cúvať, aby nenarušil jeho teritórium,“ opísal starosta Domaniža, František Matušík.

Pri úteku ho pohrýzol do ramena aj boku

Keď sa medveď rozbehol priamo na Ondreja, ten sa dal na útek do lesa medzi stromy, pričom kričal o pomoc. Šelma ho dobehla. Napadnutému mužovi medveď vytrhol kus stehna a zlomil prst, keď mu ho pri bránení sa nechtiac strčil do papule.

„Ako som kľučkoval pomedzi stromy, po chvíli ma dobehol a ako som sa bránil rukami, tak mi dohrýzol ruky, do pleca, potom ma zvalil na zem a uhryzol v oblasti pása,“ priblížil napadnutý Ondrej.

Útok trval približne štyri minúty. Muž začal kričať, čo zalarmovalo jeho kolegov. Ako ležal na zemi, medveď sa vrátil, už však nezaútočil. Zavolal si záchranku, presunul sa dole k ceste, kde ho našli kolegovia, doplnil starosta. Na záchranku čakali priamo v obci.

Išlo už o druhý útok na lesného projektanta

Ondrejov zamestnávateľ, Jano Marko, dodal, že lesný pracovník mal pri sebe aj sprej proti medveďom, no celá akcia sa odohrala tak rýchlo, že ho ani nestihol použiť.

Ochranná pomôcka je povinnou súčasťou výbavy lesných projektantov od momentu, kedy sa aj Ondrejov kolega stretol s mohutným zvieraťom. Ako však opísal J. Marko, vtedajší incident skončil našťastie bez zranení.

„Išlo o druhý útok medveďa za posledný rok v Domaniži a okolí. V poslednej dobe máme dosť stretnutí s medveďom, pred dvoma týždňami došlo k stretu medvedice a jedného z lesných zamestnancov v lokalite strelnice. Čoraz viac je to bližšie k obydliam, je ich podstatne viac, ako tomu bývalo v minulosti. Nejde o medveďov, ktorí by chodili do dediny do odpadových nádob, pohybujú sa na kraji lesa,“ zdôraznil Matušík s tým, že obyvatelia majú strach.