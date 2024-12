Influencerka si myslí, že škola je „väzenie“. Dcéry učí o Guccim a Chanel, chýba im základné vzdelanie

Táto influencerka sa však rozhodla, že škola je „väzenie“, triedy sú „škatule“ a ona chce svoje dievčatá radšej učiť o tom, ako si v dospelosti omotať okolo prsta niekoho, kto im zabezpečí hodnotný život z vlastného vrecka. Jej dievčatá pritom nemajú ukončené ani základné vzdelanie.

Influencerka Cassyanne je „úspešná biznis žena“, ktorá školu opustila, keď mala 14 rokov. Svoje hodnoty sa rozhodla zveľadiť aj pri výchove svojich dievčat — 9-ročnej slečny Bug a 8-ročnej slečny Bunny. Tretie dieťa, novorodený chlapček menom Johnny Blue, do školy pôjde len na to, aby sa naučil základy — písmená a čísla. Keď bude zvládať základnú matematiku, písanie a čítanie, zo školy ho vyberie podobne, ako to urobila s dcérami.

Cassyanne sa o svojich výchovných metódach podelila s kanálom Truly na sociálnej sieti YouTube.

Majú sa učiť o domácich prácach, nie zbytočné veci ako matematika a anglický jazyk

Cassyanne pracuje ako health and beauty influencerka, do svojho brandingu nezabúda komponovať aj obsah s vlastnými deťmi. Podľa jej názoru, odkedy dievčatá vybrala zo školy, rána prestali byť hektický závod o čas.

„Moja hlavná motivácia tohto rozhodnutia je, že sa mi nepáči, čo sa na školách učí,“ povedala.

„Moje dievčatá na toto rozhodnutie nemali vplyv. Ja som tá, ktorá rozhoduje, čo budú robiť so svojou budúcnosťou a vzdelaním. Pokiaľ v budúcnosti budú chcieť ísť na univerzitu, nech sa páči, ale teraz sú to moje pravidlá, ktorými sa budú riadiť.“

Keď sa Cassyanne spýtala dievčat na to, čo im na škole chýba, odpoveďou boli hlavne kamaráti. Cassyanne tvrdí, že dievčatá namiesto školy učí, ako fungovať na podobnom princípe, ako to robí ona sama. Dievčatá s ňou varia, chodia na nákupy, upratujú – učia sa „umeniu domácich prác“.

Podľa Cassyanne je rozhodnutie o to lepšie z dôvodu, že dievčatá majú „pozadie cestovateliek“, čo znamená, „že by opustili školský systém skôr tak či onak“. Otec detí, s ktorým je Cassyanne rozvedená, má rozhodnutie schvaľovať.

Influencerka je hrdá na to, že dievčatá sú namiesto dejepisu schopné rozoznať všetky luxusné značky, majú prehľad v starostlivosti o pleť, a vedia tvoriť dobré outfity.

Dáva si tiež pozor na ich budúce šťastie — pokiaľ budú mať drahé veci od detstva, nebudú sa môcť „nechať kúpiť“. Do svojej poslednej vôle napísala, že dievčatá nedostanú nič z jej vlastného majetku, kým „nebudú vydaté s predmanželskou zmluvou“.

„Pokiaľ ma niekto súdi za moje výchovné metódy, vôbec ma to netrápi,“ povedala matka, ktorá verí, že dievčatám dáva správny smer do ďalšieho života.