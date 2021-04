Nadrozmerné gaťky si vo filme takmer obliekala Cameron Diaz: Denník Bridget Jonesovej diváci milujú aj po rokoch

Patrí medzi kultové komédie 21. storočia a na svete existuje len veľmi málo žien, ktoré by jej príbeh nepoznali. Denník Bridget Jonesovej spôsobil pred 20 rokmi vo svete kinematografie i literatúry taký malý ošiaľ. V hlavnej hrdinke sa totiž našlo množstvo žien, ktoré mali rovnako ako ona, viac-menej spackaný život. Spočiatku sa zdalo, že film zaboduje najmä u žien po tridsiatke. Obľúbili si ho však všetci.

Denník Bridget Jonesovej (Bridget Jones’s Diary) patrí medzi najúspešnejšie komédie posledných dvoch dekád. Bodaj by aj nie – dej filmu vychádza z rovnako úspešného knižného bestselleru, z ktorého sa predali milióny výtlačkov po celom svete. Bolo teda viac-menej jasné, že aj z jeho filmovej adaptácie sa stane obrovský hit. A aj sa stal – snímka stála štúdio Universal Pictures len niečo cez 25 miliónov dolárov, pričom celosvetovo komédia zarobila 281,9 milióna. A to je skutočne výhodná investícia.

Túto snímku, samozrejme, netreba nijako zvlášť predstavovať. Príbeh ženy po tridsiatke, ktorej sa nedarí si nájsť muža a všetok svoj voľný čas trávi prejedaním sa, žúrovaním a pitím alkoholu, už prakticky zľudovel. Za 20 rokov od premiéry ho videli milióny divákov a svojich fanúšikov nemá len v ženskom publiku. Film si totiž dokáže užiť aj to mužské a prakticky v akomkoľvek veku, čo platí aj o ženách.

Čo ste však o tomto filme a jeho literárnej predlohe možno nevedeli? Týchto 8 zaujímavostí vás možno vo viacerých ohľadoch prekvapí.

Spočiatku to mal byť nezávislý film

Znie to neuveriteľne, no snímka vznikala najskôr ani nezávislý film s pomerne okliešteným rozpočtom. Potvrdila to samotná režisérka filmu Sharon Maguire v rozhovore pre LA Times v roku 2016.

Tvorcovia nechceli z príbehu spraviť globálny hit, aj keď ich prianím bolo, aby snímka úspešná bola. O komerčný záujem sa postaralo až obsadenie dvoch mužských protagonistov do úloh osudových mužov Bridget – Hugha Granta a Colina Firtha. A práve ich súhlas s účinkovaním v legendárnej komédii pomohol tvorcom získať o čosi väčší rozpočet.

Knižka vznikla na základe stĺpčekov v novinách

Je známym faktom, že Denník Bridget Jonesovej vyšiel najskôr ako knižka. Ani tá však nebola tak úplne prvým miestom, kde bola postava slobodnej tridsiatničky závislej od vína a cigariet s pár kilami navyše predstavená.

Postava Bridget Jonesovej sa objavovala v stĺpčekoch denníka The Independent, ktoré v 90. rokoch písala vtedy ešte neznáma autorka Helen Fielding. Keď tieto stĺpčeky získavali čoraz väčšiu popularitu, rozhodla sa Fielding ich spracovať do podoby knižky. A z neznámej autorky sa stála slávna spisovateľka, ktorá po vydaní prvého dielu Bridget Jonesovej v roku 1996, o tri roky neskôr napísala pokračovanie. To nasledovali ešte ďalšie dve – Bridget Jones: Mad About the Boy (2013) a Bridget Jones’s Baby: The Diaries (2016). Z troch knižiek vznikli aj samostatné filmy.

Postavy inšpirované skutočnými osobami

Tak ako každý spisovateľ, aj Helen Fielding sa pri písaní Denníku Bridget Jonesovej inšpirovala niekoľkými jej blízkymi ľuďmi v jej živote, ktoré sa potom pod inými menami objavili v knižke. Hlavná hrdinka je vlastne spisovateľka sama s niektorými upravenými črtami. Keď Bridget Fielding vymyslela, tiež bola osamelou ženou žijúcou v Londýne.

Hlavná hrdinka musela pribrať niekoľko kilogramov

Výber hlavnej hrdinky, samozrejme, nebol jednoduchý. Len veľmi málo herečiek totiž chcelo podstúpiť to, čo napokon po získaní role Bridget musela zvládnuť Renée Zellweger.

Tá kvôli tomu, aby mohla podať čo najhodnovernejší výkon, pribrala viac ako 10 kilogramov na váhe. Tie potom po skončení nakrúcania zhodila, pričom pridala ďalších 10 navyše. Médiá ju za toto označovali za mentálnu anorektičku, či osobu, ktorá sa chronicky prejedá. Vysvetľovanie samotnej herečky, že je to kvôli jej filmovej postave, nepomáhalo. Dokonca ani vtedy, keď sa vyjedla a schudla pri príprave pokračovania.

Takmer s inou tvárou

Ako sme spomínali vyššie, nájsť vhodnú Bridget Jonesovú nebolo jednoduché. Tvorcovia mali na výber viacero zvučných hollywoodskych mien. Tridsaťročnú ženu s nadváhou si mohli zahrať napríklad Emily Watson, Rachel Weisz, Cameron Diaz či Kate Winslet. Napokon ale tvorcov najviac presvedčila Zellweger. Ktovie, či by z filmu bol hit aj v prípade, že by hlavnú hrdinku stvárnila celkom iná žena.

Tri týždne vo vydavateľstve

Nielen svoju váhu Zellweger prispôsobila svojej postave. Aby podala čo najhodnovernejší výkon, rozhodla sa, rovnako ako jej postava, inkognito zamestnať na tri týždne v ozajstnom vydavateľstve Picador. Jeho zamestnanci dokonca ani len netušili, že s nimi – už vtedy známa herečka – pracuje.

Ako vďaku za potrebné školenia v tejto profesii Renée neskôr pozvala svoju niekdajšiu šéfku Camillu Elworthy na nakrúcanie a vybavila jej, že sa na pár sekúnd objaví aj vo výslednej snímke. Samotná Renée sa postarala o to, aby ju ako komparzistku umiestnili do scény tak, aby ju bolo vidieť. Skončilo sa to tak, že vo filme môžeme vidieť polovičku hlavy na pol sekundy počas jednej z párty scén.

Mal vzniknúť aj muzikál

Keďže už prvému dielu sa nesmierne darilo, bolo viac než isté, že filmári pripravia aj filmové pokračovanie na základe druhej knižky Bridget Jonesová: S rozumom v koncoch (Bridget Jones: The Edge of Reason). A nie je zrejme žiadnym prekvapením, že aj z pokračovania bol globálny hit, aj keď hodnotenia kritikov i divákov už boli o čosi slabšie.

Vzniknúť mohol aj tretí diel, filmoví tvorcovia si ho však nechceli vymýšľať, keďže autorka knižnej predlohy ho ešte nestihla napísať. Dlho sa preto špekulovalo o tom, že by sa z príbehu Bridget Jonesovej stal aj divadelný muzikál.

Na tom v roku 2012 pracoval kreatívny tím londýnskeho divadla West End. Hotový bol scenár a aj niektoré piesne, ktoré autorsky zastrešila speváčka Lily Allen a jej producent Greg Kurstin. Trvalo dva roky, kým to tvorcovia na čele s režisérom Stephenom Daldrym napokon vzdali.

V roku 2014, smutná z celej veci, sa Lily Allen rozhodla, že fanúšikom cez svoj účet na sociálnej sieti a streamovacej službe Soundcloud sprístupní aspoň niektoré zo skladieb, ktorých demo verzie stihla nahrať. To však divadlo West End naštvalo a speváka musela skladby vymazať. Nájsť sa však dajú na rôznych miestach internetu k vypočutiu stále. Stačí zadať tie správne kľúčové slová.

Hitom vôbec nemusel byť

Aj keď snímka samotná napokon v kinách po celom sveta zarobila viac ako 280 miliónov dolárov, spočiatku to vyzeralo tak, že film hitom nebude. Pri testovacom premietaní sa totiž výsledné dielo divákom príliš nepozdávalo a strihačov na čele s režisérkou čakali v strižni veľmi náročné týždne.

Výsledné a prestrihané dielo sa rozhodli divákom ukázať znovu. Tentokrát však nielen v Londýne, ale aj v New Yorku a na prekvapenie všetkých, vrátane režisérky, to dopadlo nad očakávania. Svet tak mohol vidieť komédiu, ktorá sa právom môže označiť ako za to najlepšie, čo na prelome storočí v komediálnom filmovom žánri vzniklo.