Mal nahradiť DiCapria, pri natáčaní sa mu smiali. Bale prezradil, že na filme Americké Psycho zarobil menej, ako maskéri

Hollywoodske hviezdy sú po finančnej stránke zvyčajne dobre zabezpečené. Nie vždy je to však také ružové, ako by sa mohlo zdať na prvý pohľad. Herec Christian Bale priznal, že počas natáčania filmu Americké Psycho dostával zaplatené len absolútne minimum, dokonca aj maskéri mali vyššie platy.

Aj maskéri zarábali viac, posmievali sa mu

Mnohí z vás si určite pamätajú Christiana Balea v úlohe Patricka Batemana vo filme Americké Psycho (American Psycho) z roku 2000. Ako informuje Mail Online, Bale stvárnil investičného bankára s vraždenými chúťkami. Po rokoch však herec priznal, že aj keď bol hlavnou hviezdou filmu, zarábal menej ako maskéri.

V rozhovore pre web GQ sa vyjadril, že dostával len legálne minimum a maskéri sa mu za to posmievali. Bale dodal, že v tom čase býval v dome s otcom a so sestrou pričom hrozilo, že čoskoro prídu o strechu nad hlavou. V momente, keď sa mu v maskérni smiali, si uvedomil, že musí urobiť niečo pre to, aby mal dosť peňazí aspoň na bývanie.

Úlohu mal pôvodne dostať DiCaprio, no odmietol ju

Mimochodom, vedeli ste, že Batemana mal pôvodne stvárniť Leonardo DiCaprio? Ten sa ale napokon úlohy neujal (do dnešného dňa nie je jasné, prečo sa ju rozhodol odmietnuť). Bale si myslí, že pokiaľ ide o významné hollywoodske filmy, DiCaprio vždy patrí medzi prvých hercov, na ktorých sa tvorcovia obracajú. „Do dnešného dňa, ak niekto dostane rolu, je to preto, lebo ju predtým odmietol DiCaprio,“ vyjadril sa herec.



Bale priznal, že on, ale aj ďalší hereckí kolegovia vďačia DiCapriovi za kariéru. Mnohí sa k veľkým úlohám dostali len preto, lebo ich DiCaprio neprijal. Vraj nezáleží na tom, kde má človek priateľov a koľko režisérov pozná. Leonardo je vždy ten prvý, komu rolu ponúknu. Bale ale uznáva, že Leonardo je fenomenálny herec a skutočne si to zaslúži.

V rozhovore dodal, že kvôli Leonardovi prišiel najmenej o päť významných úloh, mohol si napríklad zahrať hlavnú postavu v Titanicu, DiCaprio ho však predbehol. Tomuto problému však nečelí len Bale, ale v podstate každý hollywoodsky herec. Dodáva ale, že to neberie osobne a dokonca je v konečnom dôsledku vďačný, že nie je až tak na očiach a na roztrhanie ako Leonardo.