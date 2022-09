Mal len 15 rokov, k sexu ho prinútili vydieraním. Slávny herec prehovoril o traume z mladosti

O nepríjemnej skúsenosti z času, keď mal len 15 rokov, sa Matthew McConaughey prvýkrát rozhovoril už v roku 2020 vo svojom memoári Greenlights. Teraz sa však rozhodol prezradiť, ako sa s tým vyrovnal.

K sexu bol prinútený vydieraním

Pôvodom texaský herec Matthew McConaughey v podcaste Amanda de Cadenet’s The Conversation: About the Men prehovoril o traumatizujúcej skúsenosti, ktorá sa odohrala v čase, keď mal len 15 rokov. Ako informuje portál Unilad, už dávnejšie priznal, že bol v tom čase k sexu prinútený vydieraním.

Podľa The Sun sa bál toho, že kvôli predmanželskému sexu skončí v pekle. Teraz ale dodáva, že sa tým nechce nechať zastrašiť. Odmietol sa báť vzťahov preto, lebo jeho prvá sexuálna skúsenosť bola výsledkom vydierania.

Verí, že napriek negatívnej skúsenosti môže mať stále zdravý vzťah a stále dokáže ľuďom dôverovať. Samozrejme, uvedomuje si, že to, čo sa udialo, vôbec nebolo správne. Priznáva, že nie je raketový vedec a nemá jednoznačnú odpoveď na to, ako sa s traumatizujúcou skúsenosťou vyrovnať. Jednoducho má príliš rád život a ľudí, aby sa tým nechal zlomiť.

Sám seba nevníma ako obeť

Herec prezrádza, že v 15 rokoch zlé skúsenosti neskončili. Keď mal 18, v zadnej časti dodávky upadol do bezvedomia a počas toho ho obťažoval nejaký muž. V rozhovore ale dodáva, že nemal inú možnosť na výber, musel sa pohnúť vpred napriek tomu, čo prežil. Nechce, aby jeho minulosť ovplyvnila to, ako nazerá na ľudí a ako sa k nim správa a nikdy sám seba nevnímal ako obeť.

Napriek traume sa z neho stal uznávaný oscarový herec a s manželkou Camilou Alves má 3 deti. Nebojí sa o svojej skúsenosti otvorene hovoriť a poukazuje na to, aké dôležité je už v mladom veku vedieť, že človek má právo povedať nie.

Dôležitú úlohu v hercovom živote zohral aj jeho otec. Práve on ho naučil, že ak sa ocitne vo vzťahu s dievčaťom a cíti, že jeho partnerka váha, má prestať a počkať, kým si bude úplne istá. Ani jeho rodičia mu však neboli ideálnym vzorom, zosobášili sa trikrát a dvakrát sa rozviedli. V čase, keď jeho mama rodila, otec pil v krčme, pretože neveril, že Matthew je jeho syn. Z času načas sa v domácnosti objavilo aj násilie. Napriek tomu ale verí, že sa jeho rodičia ľúbili.