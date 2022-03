Majú zabiť Zelenského či Klička. Vagnerovci sú Putinove vraždiace komando, zakladateľ má vytetované nacistické symboly

Keď sa minulý týždeň objavili správy, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je pre Rusov cieľom číslo jeden, o jeho osud sa mali postarať práve títo ľudia. Ozbrojená vojenská skupina, ktorá má úzke spojenie s Kremľom a pre peniaze odstaví kohokoľvek a čokoľvek. Aj toto sú Vagnerovci.

Aj keď Moskva ich existenciu nikdy nepotvrdila, militantná skupina Vagnerovcov je svetu známa z viacerých bojísk. Podľa zdrojov ide o súkromnú armádu, nad ktorou drží ochrannú ruku Kremeľ a všetko veľmi štedro sponzorujú oligarchovia, ktorí si prostredníctvom platených vojakov môžu uľahčiť cestu k svojim politicko-obchodným cieľom.

„V ruskom zákonodarstve niet zmienky o existencii súkromných armád. Napriek tomu sa dobrovoľníci podobní vagnerovcom objavujú v rôznych konfliktných oblastiach a majú aj nemalé straty,“ konštatuje portál Newsru, ktorý cituje Pravda.

Existencia Vagnerovcov sa datuje do roku 2014, kedy mala začať súkromná a s vládou nespájaná skupina prvé špionážne akcie prevažne na Ukrajine. Oddaní zabijaci za peniaze sa neskôr zúčastnili aj akcií pri anexii Krymu a videli ich aj v Sýrii, Líbyi, Mozambiku, Sudáne či Stredoafrickej republike. Podľa českého Reflexu sa za prvé štyri roky fungovania premlelo Vagnerovskou „družinou“ až 5-tisíc vojakov.

Kde sa vlastne vzali?

Vagnerovci sa teda objavovali na viacerých miestach, pričom ich samotné fungovanie nebolo nikdy oficiálne potvrdené. Nehlási sa k nim Kremeľ, ani ruské ministerstvo obrany. Má ísť poväčšine o veteránov alebo vojakov vo výslužbe, ktorí pôsobili v špeciálnych jednotkách na misiách v Gruzínsku a v Čečensku.

Ako píše Reflex, Vagnerovcov založil bývalý podplukovník ruských špeciálnych jednotiek Dimitrij Utkin. Ten mal vojenskú prezývku Wagner, pretože vždy obľuboval hudbu skladateľa Richarda Wagnera. Paradoxne, rovnakého autora mal rád aj Adolf Hitler. Utkin svoj obdiv smerom k nacistickému diktátorovi potvrdil aj tetovaním hákového kríža či emblému SS.

Vagnerova skupina je západnými vládami a analytikmi obviňovaná z porušenia ľudských práv v Afrike a účasti na konfliktoch.

Tisíce ich prišli z Bieloruska

Aj keď majú Vagnerovci pôsobiť na povel Vladimira Putina a jeho agresívnej politiky, podľa Business Insider je ich sponzorom oligarcha Jevgenij Prigožin, prezývaný aj Putinov šéfkuchár.

Portál The Times začiatkom marca informoval, že približne 2 000 až 4 000 členov tejto organizácie prišlo na územie Ukrajiny z Bieloruska ešte v januári 2022. Dostali presné inštrukcie a rozdelili sa na dva smery. Zatiaľ čo jedna skupina v počte asi 400 vojakov zamierila do Kyjeva, ostatní mali posilniť oblasť Donbasu.

Na zozname aj Zelenskyj či Kličko

Súkromní vojaci, ktorých plat pred niekoľkými rokmi predstavoval asi 4 300 eur mesačne, dostali podľa The Times zoznam s 23 menami. Ten sa má týkať aj osoby ukrajinského premiéra Denysa Šmyhala, kyjevského priámátora Vitalija Klička či prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý má na zozname predstavovať pomyselné číslo jedna.

Ako sme informovali na začiatku marca, Zelenskyj mal byť od začiatku vojny na Ukrajine už trikrát cieľom atentátu, pričom dva z týchto útokov sa pripisujú práve vagnerovským žoldnierom.

Moskva by tak ale v prípade, že by sa im atentát podarilo vykonať, mohla poprieť priame zapojenie do tohto činu, konštatujú noviny New York Post.

Mier nebude, je to hra dymu a zrkadiel

Aj keď už prebehlo viacero kôl mierových rokovaní medzi Ukrajinou a Ruskom, k žiadnej zmysluplnej dohode neprišlo. Dohoda o evakuačných koridoroch pre civilistov platila len krátko, keďže ruská armáda aj tak ostreľovala územia, cez ktoré sa presúvali desiatky tisíc ľudí z Ukrajiny.

Na míle vzdialenú mierovú alternatívu potvrdil aj ruský minister zahraničných vecí, Lavrov. Na otázku, či Rusko plánuje po Ukrajine napadnúť aj iné krajiny odpovedal: „Neplánujeme zaútočiť na iné krajiny, my sme Ukrajinu nenapadli. Na Ukrajine nastala situácia, ktorá vytvárala priame ohrozenie bezpečnosti Ruskej federácie,“ toto sú slová hlavy ruskej diplomacie.

The Times dodáva, že zatiaľ sa médiami sa šíria správy o mierových rokovaniach, Vagnerovci dostali úplne odlišné pokyny. Putin vraj s Ukrajinou vôbec nemieni rokovať. Stretnutie je len hra „dymu a zrkadiel“, povedal pre The Times zdroj blízky militantnej skupine.