Volodymyr Zelenskyj nechce evakuáciu, chce muníciu. Príbeh komika, z ktorého sa stal hrdinský líder

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je bývalý komik, ktorý pred necelými tromi rokmi pri zvolení nemal žiadne skúsenosti s politikou. Po začiatku vojnového konfliktu sa však zrazu ukázal ako presvedčivý vojnový vodca.

Do štvrtkového rána sme sa zobudili s hrôzostrašnými správami z východnej strany našich hraníc. Rusko na povel prezidenta Vladimira Putina napadlo Ukrajinu a behom následujúcich hodín prichádzali prvé správy o stratách, výbuchoch či masovom presúvaní armádnej techniky.

Putin v ten istý deň varoval západné krajiny, že pokiaľ sa budú snažiť akokoľvek pomôcť Ukrajine, postihnu ich následky, aké v histórii ešte nikdy nezažili. Už vo štvrtok v poobedných hodinách sme sa spojili s obyvateľom okupovaného Kyjeva, Glebom, ktorý nám v rozhovore potvrdil, že sa cíti bezpečnejšie aj vďaka dobrej informovanosti.

Za informovanosťou stál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý podľa Glebovych slov každú hodinu vystupoval prostredníctvom online prenosu. Práve prezident Zelenskyj sa stal poprednou postavou, ktorá povzbudzovala ukrajinský odpor voči ruskému nátlaku.

Zatiaľ čo sa Putin javil čoraz nevyspytateľnejšie a nebezpečnejšie, prezident Zelenskyj z rusky hovoriacej židovskej rodiny zostal dôstojný, rozhodný a výrečný. Jeho vyhlásenia odhalili stránku, ktorú mnohí kritici vrátane veľkej časti inteligencie dovtedy nevideli, píše BBC.

Kľúčový moment v procese premeny z vodcu tápajúceho v prieskumoch na pravého lídra krajiny, prišiel vo štvrtok v skorých ranných hodinách, len niekoľko hodín pred ruskou inváziou. V triezvom prejave zverejnenom na sociálnych sieťach Zelenskyj povedal, že sa ešte pokúsil zavolať Vladimirovi Putinovi, aby odvrátil vojnu.

„Tieto dve krajiny nepotrebovali ani studenú vojnu, ani rýchlu vojnu a ani hybridnú vojnu“, povedal, keď stál pred mapou Ukrajiny. Dodal však, že ak budú Ukrajinci napadnutí, budú sa brániť. „Keď na nás zaútočíte, uvidíte naše tváre – nie náš chrbát, ale naše tváre. Toto je zvuk novej železnej opony, ktorá sa spustila a oddeľuje Rusko od civilizovaného sveta,“ dodal nebojácne.

Volodymyr Oleksandrovič Zelenskyj sa narodil v roku 1978 v centrálnom meste Kryvyi Rih na východnej Ukrajine. Vyštudoval právo na Kyjevskej národnej ekonomickej univerzite, pričom sa hneď nevydal na túto cestu. Miesto toho spoluzakladal úspešnú televíznu produkčnú spoločnosť.

Produkoval relácie pre spoločnosť, ktorú vlastnil kontroverzný miliardár, Ihor Kolomojsky. Samotný zámožný oligarcha neskôr finančne podporil aj Zelenského prezidentskú kandidatúru. Zelenskyj sa počas svojej prezidentskej kampane tešil podpore Ihora Kolomojského, čo však mnohých viedlo k obavám, že sa z neho stane len „bábkový vodca“ ovládaný mužom, ktorý je v USA vyšetrovaný pre možné podvody a pranie špinavých peňazí, uvádza BBC.

V skutočnosti sa ukázal byť nezávislejší, než si skeptici mysleli. Volodymyr Zelenskyj zaznamenal v máji 2019 veľké víťazstvo. Muž, ktorého všetci na Ukrajine poznali ako komika a seriálovú hviezdu, dostal vo voľbách 73 % hlasov a stal sa prezidentom.

Zahraničné médiá takmer bez výnimky ohlasovali, že do funkcie prichádza nová tvár, komik či šoumen, ktorý nemá žiadne skúsenosti s politikou. Jeho plánom mala byť snaha o boj s korupciou a dialóg s Ruskom, píše Denník N.

Od začiatku úradovania na pozícii prezidenta vznikali vo svete pochybnosti, či človek bez politickej praxe a mimo kariérnej politiky dokáže ustáť enormný tlak.

Prvých niekoľko mesiacov jeho funkčného obdobia zachvátil škandál, v ktorom sa bývalý americký prezident, Donald Trump, pokúsil vyvinúť tlak na Ukrajinu, aby vyhrabala špinu na vtedajšieho volebného protikandidáta a súčasného prezidenta Joea Bidena a jeho syna Huntera.

Ukrajinu, tak ako väčšinu sveta, neskôr zmietala covidová kríza, čo odsúvalo Zelenského predvolebné sľuby a zároveň aj popularitu, spomína CNN.

Lenže práve ta pravdepodobne najhoršia situácia, aká môže akúkoľvek krajinu postretnúť, ukázala Zelenského pravý charakter. Od štvrtka pravidelne vystupoval vo videách, vyjadroval podporu národu a rázne odmietal alternatívu, že by mal odísť z Ukrajiny do bezpečia.

Vo svojom piatkovom rannom televíznom prejave bol Zelenskyj opäť charakterný hrdina. V tmavozelenom tričku s kruhmi pod očami zasiahol ukrajinský prezident vyzývavým tónom a pochválil ozbrojené sily krajiny za brilantnú obranu krajiny. „Teraz je dôležitý moment, rozhoduje sa o osude našej krajiny,“ cituje BBC slová Zelenského.

„Som tu s vami v Kyjeve. Neskladám zbrane. Budeme brániť našu krajinu, pretože našou zbraňou je pravda a našou pravdou je, že toto je naša zem, naša krajina, naše deti a toto všetko budeme brániť,“ povedal.

