Báli sa ich aj komunisti, cieľom bolo zničiť Sovietsky režim. Ukrajinskí Banderovci boli bojovníci bez zábran

Ukrajinská povstalecká armáda, známa tiež pod prezývkou Banderovci, bola ozbrojená zložka ukrajinských nacionalistov. Ich úlohy boli rôzne, báli sa ich aj komunisti a názov dostali po svojom zakladateľovi, Stepanovi Banderovi.

Počas prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine sa začalo riešiť množstvo súčasných i historických tém, pričom určite vás v ostatných dňoch neobišiel pojem Banderovci. Práve o tejto skupine sa šíri množstvo informácií, pričom viaceré z nich môžu byť zavádzajúce alebo nepresné, píše historik Tomáš Řepa.

Išlo o frakciu Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA), pričom ich fungovanie sa datuje od roku 1929. Vtedy bolo ich primárnym cieľom sebaurčenie a samostatné postavenie Ukrajiny. Mali na starosti viaceré sabotáže, atentáty, spravodajskú službu a tiež propagandu svojich ideologických zámerov.

Zlomový moment v roku 1941

UPA bola prakticky výsledkom partizánskeho hnutia, ktoré vzniklo počas Nemecko-sovietskej vojny (1941-1945). Impulzom toho bol 30. jún 1941, keď Stepan Bandera a spol. v Ľvove vyhlásili nezávislosť Ukrajiny. Týždeň po prepadnutí Sovietskeho zväzu Nemeckom a bez nemeckého súhlasu. Z Berlína prišiel okamžite jasný odkaz, aby to odvolali.

Bandera to však odmietol. Aj preto ho a ďalších zavreli, a do roku 1944 sedel v nemeckom koncentračnom tábore. S partizánskou armádou nemal nič spoločné, tá ešte neexistovala. Do Ľvova prišli vtedy oddiely ukrajinských nacionalistov. Po tzv. Akte Gestapo začalo banderovskú frakciu likvidovať, hovorí v rozhovore historik Michal Šmigeľ.

Ukrajinský odboj neskončil ani po druhej svetovej vojne. Stepan Bandera prežil pobyt v koncentráku a usadil sa v bavorskom Mníchove, kam ho mali nasledovať stovky jeho prívržencov. Ich migrácia prebiehala v rokoch 1945-1947, no svoj pobyt na území Československa nepovažovali za mierový prechod, ale skôr za ozbrojenú misiu.

Cieľom bol západ

Cieľom Banderovcov a všeobecne UPA bol postup na západ. Tieto myšlienky začali v momente, kedy bolo skoro jasné, že Nemci prehrajú vojnu a Sovieti sa začnú tlačiť na západ. Banderovci boli odhodlaní bojovať proti sovietskemu režimu, tvrdému komunizmu a Stalinizmu.

Chceli si vydobyť nezávislú Ukrajinu. Pre Sovietov najproblematickejšími oblasťami bola Ukrajina, Kaukaz a Pobaltie. Aj preto prišiel v rokoch 1932-1933 na Ukrajinu Hladomor, teda deportácie pobaltských a kaukazských národov v 40. rokoch.

Stratégia UPA preto bola zotrvať vo vojnovom stave a snažiť sa nadviazať spoluprácu s inými národmi v boji proti stalinizmu a vyvolať protikomunistické a antisovietske hnutie odporu vo východnej a strednej Európe. Očakávali podpory od Poliakov, vedeli, že v lesoch bojuje celé Pobaltie, snažili sa spojiť s protikomunistickým podzemím v Bielorusku, Rumunsku a Československu, tie však boli slabé, hovorí Šmigeľ pre Aktuality.

Banderovské jednotky robili síce aj v Československu mnoho zločinov, no ich primárnou úlohou bolo dostať sa na západ, aby mohli informovať demokratický a rozvinutý západ o dianí v Sovietskom zväze.

Tisíce proti stovkám, Banderovcov sa báli aj komunisti

Banderovci sa kvôli svojim zámerom nestretli v Československu s otvorenou náručou, práve naopak, keďže mali záujem o destabilizáciu komunistického režimu. Najprv bolo pre verejnosť zvláštne, prečo bolo proti zhruba trom stovkám banderovcov nasadených až 13,5-tisíc členov československých ozbrojených zložiek.

Boli ale skutočne tak rizikovou skupinou? Ich prostredníctvom sa totiž ľudia dozvedali, aké sú skutočné pomery v boľševickom štáte. Vtedy nás varovali, že by to podobne mohlo pod vedením komunistov dopadnúť aj v Československu.

Banderovci sa tak stali terčom hlavne komunistov, ktorí chceli ich činnosti zabrániť a postupne tak štát doviesť do komunistického područia. Rozpory v rámci vtedajšej vlády na seba nenechali dlho čakať.

V zápisnici z rokovania vlády zo 16. septembra 1946 je napísané: „Slovenský demokrat Ján Ursíny a český národný socialista Hubert Ripka okrem iného namietali, prečo je na likvidáciu 250 banderovcov potrebných v Československu toľko nových síl,“ píše rozhlas.

Ako skončili Banderovci?

Keďže v Československu nezískali výraznú podporu, v Poľsku boli pozbavení civilného zázemia a s pobaltským hnutím odporu sa nedokázali spojiť, ostali Banderovci bez záujmu aj bez „práce“.

Ostali izolovaní na západnej Ukrajine, kde na nich nasadzovali celé armády a jednotky, ktoré s nimi mali konkrétne dôvody. Stačilo byť čo i len podozrivý so spolupráce s UPA, to bol lístok priamo na Sibír. Išli celé rodiny, deportovali celé dediny, popravovali vo veľkom, dodáva Šmigeľ.

V roku 1959 zomrel aj zakladateľ tejto frakcie. Stepan Bandera skolaboval v Mníchove, pričom sa zistilo otrávanie kyanidom. O dva roky neskôr bol atentátnik a agent KGB, Bohdan Stashynsky, odsúdený za vraždu na osem rokov za mrežami.

Banderovci boli a dodnes sú spoločnosťou vnímaní rôzne. Zatiaľ čo niektoré skupiny ich vidia ako hrdinov slobody a ukrajinského samostatného národa, iní hovoria o bande vrahov a zlodejov, ktorí sa nezastavili pred ničím.