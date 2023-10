Majerský sa vyjadril k novej koalícii: Zatiaľ to vyzerá tak, že KDH pôjde do opozície

Zatiaľ to vyzerá tak, že KDH mieri do opozície. Po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou to v utorok médiám povedal šéf KDH Milan Majerský. Predsedníctvo hnutia si podľa neho stojí za tým nejsť do vlády so Smerom-SD. V prípadnej štvorkoalícii s Hlasom-SD, SaS a Progresívnym Slovenskom (PS) by podľa neho boli v niektorých otázkach priepastné rozdiely medzi stranami, no sú ochotní debatovať, aby došlo k „veľkej miere kompromisu“.

Na prvých stretnutiach s lídrami ostatných strán sa podľa Majerského zadefinujú rámce, s ktorými pôjde na celoslovenskú radu KDH, čo je najvyšší orgán hnutia so 120 členmi, ktorý rozhoduje o povolebnej koalícii. Rada sa bude konať 14. októbra.

Predsedníctvo KDH podľa neho stojí za tým, čo malo hnutie v programe i vo vyhláseniach, že do vlády so Smerom-SD nepôjde. „Platí aj to, že najvyšší orgán, ktorý rozhoduje o predvolebnej či povolebnej koalícii, je rada KDH, tá bude zasadať 14. októbra a tam sa rozhodne o ďalších krokoch,“ povedal Majerský. Nemyslí si, že je to neskoro, pretože od šéfa Smeru-SD Roberta Fica pozvánku na rokovanie nedostali.

„Sme pripravení urobiť pre Slovensko čo najviac, aby nemuseli byť opakované voľby, aj keď sa nám to v tejto chvíli javí, že KDH mieri do opozície,“ povedal Majerský novinárom.

Pri štvorkoalícii je podľa neho veľa otázok

Majerský sa stretol s predsedom PS Michalom Šimečkom. Pri štvorkoalícii je podľa neho veľa otázok, ktoré tak skoro zodpovedané nebudú. Nemyslí si, že by to bola jednoduchá dohoda.

„Byť v liberálno-progresívnej vláde nie je pre nás jednoduché, aby sme zahodili polovičku svojho programu, na ktorom sme získali svojho voliča. Ak bude zachovaná veľká miera kompromisu zo strany ostatných politických subjektov, vtedy sme ochotní debatovať o tom, aby neboli opakované voľby. A to je jedno, či sa bavíme s jednou alebo druhou stranou,“ povedal.

Štvorkoalícia môže podľa neho stroskotať, ak liberáli neustúpia z požiadaviek konzervatívcov.