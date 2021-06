Má rád z oboch pohlaví niečo. Loki nie je len gender fluid, už je oficiálne bisexuál

Nie je to tak dávno, čo internet obleteli správy o tom, že nový seriál Loki sa v niektorých prípadoch bude striktne držať svojej komiksovej predlohy. Fanúšikmi obľúbený zlosyn je nielen gender fluid, teda nie je ani muž, ani žena, ako bolo zrejmé už z prvých marveloviek či komiksov, ale zároveň je aj vôbec prvou postavou zastupujúcou LGBT komunitu v koncepte Marvel Cinematic Universe (MCU).

V nedávnej epizóde úspešného komiksového seriálu Loki z dielne streamovacej služby Disney+ dostali fanúšikovia konceptu MCU malé prekvapenie. Jeho tvorcovia sa totiž rozhodli opäť raz držať komiksovej predlohy a Loki teda zostáva bisexuálnou postavou.

O svojej orientácii sa postava Lokiho (hrá hoTom Hiddlestone) rozrozprávala v nedávnej tretej epizóde rovnomenného seriálu s postavou menom Sylvie (hrá ju Sophia Di Martino). Prezradil jej, že „má rád z oboch vecí trošku“. Takto jemne a nenásilne tvorcovia prezradili, že Loki je bisexuál a svojou charizmou dokáže učarovať nielen ženám, ale aj mužom.

No aj keď pre skalných fanúšikov pôvodnej komiksovej predlohy nejde o príliš veľké prekvapenie, tí, ktorí poznajú len filmové a seriálové adaptácie MCU, zostali istotne prekvapení. Keďže za celým konceptom stojí štúdio Disney, dlho to vyzeralo tak, že LGBT komunita zostane medzi hrdinami Marvelu na filmovom a televíznom plátne odignorovaná. Opak je ale napokon pravdou.

Dokonca aj samotná režisérka seriálu Kate Herron na svojom Twitteri prezradila, že vždy chcela divákom o Lokiho orientácii povedať. Bol to dokonca jeden z jej veľkých cieľov ako tvorkyne.

„Už od momentu, keď som sa pridala do tímu, bolo pre mňa nesmierne dôležité, a bolo mojím cieľom, prezradiť, že Loki je bisexuál. Je to súčasť toho, kým je on a kým som aj ja. Viem, že je to len veľmi malý krôčik, ale som z celého srdca šťastná, že je to súčasťou kanónu,“ napísal režisérka na svojom Twitteri.

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki 💗💜💙 pic.twitter.com/lz3KJbewx8

— Kate Herron (@iamkateherron) June 23, 2021