Odhaľovanie šialených vrahov aj pohľad do zákulisia: 10 najlepších filmov a seriálov, ktoré približujú svet médií

Práca novinárov a fungovanie médií publikum vždy nemálo zaujímala. O dianie v zákulisí médií začali najmä Slováci mať záujem v poslednom období, keď došlo k smutnej tragédií a vražde nevinného novinára a jeho snúbenice. Nazrieť do fungovania médií ale často nemáme ako, pretože sa z ich zákulisia na verejnosť dostane len máločo.

Tieto filmy a seriály realitu fungovania rôznych novín, televízií či sociálnych sietí aspoň z časti približujú. Vybrali sme 10 tých najvydarenejších, ktoré by ste mali vidieť.

The Morning Show

Náš výber začíname jedným z najčerstvejších prírastkov, ktorý má na svedomí streamovacia služba Apple TV+. Hlavné úlohy v ňom zohralo trio svetoznámych hviezd Jennifer Aniston, Reese Witherpoon a Steve Carrell.

Seriál The Morning Show diváka zavádza do prostredia výroby jedného z najsledovanejších ranných programov vo fiktívnej americkej televízii. Máme v ňom možnosť sledovať nielen, kto všetko za výrobou podobných šou stojí, ako to celé funguje, ale aby to malo aj tie správne grády, tak sledujeme aj osobné životy a zápletky hlavných hrdinov.

Ústrednou témou je sexuálne obťažovanie na pracovisku a v americkom šoubiznise celkovo. Diváci tak získavajú pomerne detailný pohľad na to, ako to v Amerike pri podobných situáciách funguje. Doposiaľ vznikla jedna séria, Apple TV+ už však čoskoro odpremiéruje aj prvé časti tej druhej. The Morning Show si diváci obľúbili pomerne rýchlo, bol tiež nominovaný aj na tri Zlaté glóbusy, vrátane kategórie za Najlepší televízny seriál – drámu.

The Post: Aféra v Pentagone (The Post)

Svoj film z prostredia médií má na konte aj legendárny režisér Steven Spielberg, ktorý sa v prípade snímky The Post rozhodol spracovať skutočný príbeh svetoznámych novín The Washington Post, ktoré sa na kraji svojho krachu rozhodli pre nezvyčajný krok – ísť proti prezidentovi Spojených štátov amerických a zverejniť tajné dokumenty, ktoré jasne dokazujú, že vojna vo Vietname je pre USA zbytočnou stratou.

Majiteľka novín Kay Grahamová aj spolu so šéfredaktorom Benom Bradlee stoja na hrane dôležitého rozhodnutia, ktoré môže novinám The Washington Post buď zabezpečiť prudký vzostup na vrchol alebo presný opak. Ako to dopadne?

Táto dráma nakrútená podľa skutočnej udalosti prekvapí skutočne vydarenou filmárčinou, mnohé vás naučí o tom, ako médiá v USA kedysi fungovali (a vlastne stále fungujú) a očarí vydareným obsadením. Hlavné úlohy skutočných postáv stvárnili Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson, Bradley Whitford, Alison Brie a mnohí ďalší.

Sociálna sieť (Social Network)

Film, ktorý zrejme netreba bližšie predstavovať. Neodohráva sa síce v redakcii novín či televíznej stanice, ukazuje však skutočný príbeh zrodu najúspešnejšej sociálnej siete v histórii internetu a príbeh jej zakladateľa Marka Zuckerberga. Diváci tak majú možnosť nahliadnuť do zákulisia toho, ako Facebook vôbec vznikol, čo všetko bolo potrebné zariadiť a ako sa z nenápadného chalana stal jeden z najvplyvnejších mužov sveta.

Samozrejme, keďže Facebook je veľký biznis a Zuckerberg nestál pri jeho zrode sám, sledujeme aj medializovaný prípad súdneho sporu, v ktorom sa tvorca siete súdil s investormi o tom, kto známy web vlastne vymyslel.

Dráma režiséra Davida Finchera zaujala ako divákov, tak aj kritikov, vďaka čomu si vyslúžila niekoľko nominácií na prestížne ocenenia a aj výhru hneď niekoľkých. Sociálna sieť má na konte troch Oscarov (Najlepší adaptovaný scenár, Najlepší strih, Najlepšia hudba), štyri Zlaté glóbusy (Najlepší film – dráma, Najlepšia réžia, Najlepší scenár, Najlepšia hudba) a tri ceny BAFTA (réžia, scenár, strih). Hlavné úlohy stvárnili Jesse Eisenberg, Justin Timberlake či Andrew Garfield.

The Truman Show

Nie je tak úplne o fungovaní médií, ako skôr o stieraní hraníc v žánri reality show. Truman Show tu ale skrátka musí byť, aby mali všetci prehľad o tom, ako funguje výroba reality show. Alebo je to predsa len skutočnosť?

Film s Jimom Carreym v hlavnej úlohe skúma moc médií a stále menej zreteľnú hranicu medzi skutočnosťou a obrazom, ktorý médiá chcú, aby sme videli. Hlavný hrdina tohto filmu až do svojich 30. narodenín netuší, že odmalička žije v obrovskom filmovom štúdiu a je hviezdou televízneho seriálu, ktorý si obľúbili diváci po celom svete. Nad životom Trumana má absolútnu kontrolu tvorca seriálu, režisér a producent Christof. Keď sa hrdina dozvie, že jeho život je len jedno veľké klamstvo, stojí na prahu rozhodnutia. Opustí bezpečný priestor, alebo sa vydá do neznáma?

Aj Truman Show v roku 1999 očaril kritikov i divákov. Snímka bola nominovaná na troch Oscarov za réžiu, herca vo vedľajšej úlohe a pôvodný scenár, šesť Zlatých glóbusov (vyhral troch) a sedem cien BAFTA (vyhral tri).

Dobrú noc a veľa šťastia (Good Night, and Good Luck)

Druhý režisérsky počin (pôvodným povolaním) herca Georga Clooneyho bol v roku 2005 hotovým prekvapením pre kritikov i divákov. Clooney snímku o spravodajskom komentátorovi stanice CBS Edwardovi Murrowovi totiž nielen režíroval, ale tiež si v nej zahral malú rolu a dokonca si k filmu napísal aj scenár.

Názov filmu odkazuje na slávnu vetu, ktorou sa známy moderátor Murrow vo vysielaní vždy lúčil. Film je rekonštrukciou sporu moderátora so senátorom Josephom McCarthym, ktorých konfrontácie sa odohrávali priamo v živom vysielaní. Predmetom sporu bolo prenasledovanie občanov podozrivých zo spolupráce s komunistami v 50. rokoch minulého storočia. Na čele senátneho výboru vtedy stál práve McCarthy a za jeho vedenia bolo kvôli nespravodlivým obvineniam zničených niekoľko nevinných životov. Práve televízne vysielanie o týchto kauzách pomohlo prenasledovanie zastaviť.

Snímka Georga Clooneyho si drží divácku priazeň aj roky po premiére. Film bol nominovaný na viacero prestížnych cien, spomenúť sa oplatia Oscary (6 nominácií), Zlaté glóbusy (4 nominácie), BAFTA (7 nominácií) či 4 nominácie na ocenenie na MFF v Benátkach.

Občan Kane (Citizen Kane)

Svojho zástupcu filmov o médiách a mediálnych magnátoch, ktorí sú kvôli peniazom ochotní zavrhnúť aj vlastnú rodinu či priateľov, má aj zlatá kinematografia.

Občan Kane satiricky zobrazuje príbeh mediálneho magnáta Williama Randoplha Hearsta (aj keď len nepriamo), čo spôsobilo, že v čase svojho vzniku nebol tento klenot svetovej kinematografie uvedený všade, kde mohol. Film Orsona Wellesa vtedy veľa vody nenamútil, dnes ho ale mnohí filmoví fanúšikovia pokladajú za najdôležitejší film, aký kedy vznikol.

Snímka je rozprávaná akoby rekonštrukcia osudov fiktívneho magnáta Kana, ktorú zostavuje novinár a využíva pri tom filmové týždenníky, rozhovory s pamätníkmi a podobne. V hlavných úlohách sa objavil Orson Welles, Joseph Cotten, Dorothy Comingore a ďalší.

Zodiac

Režisér David Fincher sa do prostredia médií pozeral cez rôzne žánrovky. S rovnakým úspechom ako jeho Sociálna sieť, sa stretol aj kriminálny thriller o jednom z najznámejších masových vrahov, ktorého sa dodnes nepodarilo chytiť.

Film Zodiac nakrútený podľa skutočnej udalosti si prostredie novín doslova žiadal. V centre diania stojí karikaturista Robert Graysmith (hrá ho Jake Gyllenhaal), reportér Paul Avery (hrá ho Robert Downey, Jr.) a policajní inšpektori Dave Toschiho (hrá ho Mark Ruffalo) a Bill Reynolds (hrá ho Anthony Edwards). Táto štvorica sa dáva dohromady po tom, čo v San Franciscu začal vyčíňať záhadný sériový vrah prezývaný Zodiac. Pátranie po ňom sa spustilo naplno vtedy, keď do miestnych novín rozoslal niekoľko dopisov a šifrovaných správ, ktoré sa mnohí snažili vyriešiť.

Film je inšpirovaný knižkou, ktorú napísal skutočný Robert Graysmith a aj keď neopisuje detailné fungovanie miestnych novín, rozhodne dáva detailný náhľad na to, ako vyzerá vyšetrovanie brutálnych vrážd a a nekonečný lov za vrahom, ktorého identitu nikto nepozná.

Štúdio 60 (Studio 60 On the Sunset Strip)

Je veľká škoda, že sa dožil len jednej série – slabú sledovanosť nedokázali zvrátiť ani zvučné mená v hlavnom hereckom obsadení, ani pochvaly zo všetkých strán.

Najstarší seriálový zástupca spomedzi tu spomenutých sa vysielal ešte v sezóne 2006/2007 a o jeho scenáre sa taktiež postaral Aaron Sorkin. Studio 60 prinieslo s fenomenálnym obsadením na televízne obrazovky strhujúcu drámu, ktorá sa odohráva v zákulisí obľúbenej nočnej komediálnej šou Studio 60 On the Sunset Trip.

Keď jej tvrdo kritizovaný výkonný producent preruší živé vysielanie, využije voľnú chvíľu a s horkosťou všetkým povie, čo si o nich myslí. Kritikou nešetrí médiá, ľudí z brandže aj tých, ktorých nikdy nestretol. A to divákov poriadne zmätie.

V 22 epizódach jedinej série, ktorá vznikla, si zahrali hviezdne mená ako Matthew Perry, Amanda Peet, Bradley Whitfor, Sarah Paulson a mnohí ďalší. Stanica NBC seriál zrušila kvôli klesajúcej sledovanosti, a to aj napriek tomu, že seriál získal pozitívne hodnotenia od divákov i kritikov a vyslúžil si aj nomináciu na Zlatý glóbus.

Spotlight

V roku 2015 mohli filmoví fanúšikovia vidieť aj v našich kinách strhujúci skutočný príbeh reportérov amerického denníka Boston Globe, ktorí v sérii článkov ocenenej Pulitzerovou cenou odhalili škandál, ktorý otriasol nielen samotným mestom, ale vyvolal krízu v jednej z najstarších a najdôveryhodnejších inštitúcií na svete.

Tým novinárov sa vo filme Spotlight rozhodne vyšetrovať sériu obvinení zo znásilnenia na pôde miestnej arcidiecézy. Počas roka usilovnej práce sa im podarí zistiť, že osoby na tých najvyšších miestach v cirkevných, zákonodarných aj vládnych inštitúciách po celé desaťročia tieto zločiny zatajovali a spustia tým vlnu odhalení po celom svete.

Snímka režiséra Toma McCarthyho sleduje a mapuje jeden z najväčších zločinov modernej histórie a podáva svedectvo, ktoré pohne každým. V hlavných úlohách sa predstavili hviezdy Hollywoodu ako Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber a ďalší. Snímka získala dvoch Oscarov – za Najlepší scenár a aj Najlepší film.