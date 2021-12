Vidno ho z vesmíru, prípadný múr z použitého materiálu by Zem obtočil trikrát. Umelý ostrov v Dubaji je 8. div sveta

Ľudská kreativita nepozná hraníc. Budovy, ktoré obývame, sú čoraz vyššie a architektúra odvážnejšia. Staroveké divy sveta pomaly, ale isto nahrádzajú tie moderné. Za jeden z novodobých divov sveta možno považovať aj umelý ostrov Palm Jumeirah, ktorý navždy zmenil „tvár“ Dubaja.

Kedysi vyprahnutá púšť, dnes miesto plné skvostov

Len málokto by v súčasnosti pri pohľade na Dubaj povedal, že to bola kedysi vyprahnutá púšť. Dnes je to miesto plné skvostov, vďaka ktorým sa mesto s viac ako 3 miliónmi obyvateľov premenilo na vyhľadávanú turistickú destináciu. Nájdete tu najvyššiu budovu na svete, druhé najväčšie nákupné centrum, ale aj ten najluxusnejší hotel. Jedným zo snov mnohých cestovateľov je aj umelo vytvorené súostrovie Palm Islands. Portál View Dubai dokonca súostrovie označuje za jednu z najdôležitejších pamiatok moderného Dubaja.

Niet sa čo čudovať, každoročne priláka obrovské množstvo ľudí a práve to bolo cieľom – vyťažiť viac peňazí z turizmu, aby bola krajina menej závislá na príjmoch z obchodovania s ropou. Je totiž nad slnko jasnejšie, že jej zásoby nevydržia večne. Pláže sú však obmedzené, ak sa raz preplnia turistami, neprisypete len tak ďalší piesok. Tak vznikol nápad vytvoriť ďalšie pláže a množstvo ďalších zaujímavostí na sérii 3 umelo vybudovaných ostrovov.

Od začiatku výstavby Palm Islands ubehlo v roku 2021 už 20 rokov. Do projektu, ktorý bol v tom čase považovaný za mimoriadne odvážny, sa pustila developerská spoločnosť Al Nakheel. Ostrov Palm Jumeirah je snom každého megalomana, je taký obrovský, že je možné vidieť ho až z vesmíru. Pozostáva len z miliónov kubických kilometrov piesku vyťaženého z dna Perzského zálivu a zo 7 miliónov ton kamenia, píše portál CN Traveler.

Museli využiť GPS satelity

Aby bol piesok umiestnený presne (aby mal ostrov požadovaný tvar palmy), bolo nevyhnutné využívať GPS satelity. Odhaduje sa, že celkovo bolo použité také množstvo piesku a kamenia, že by z nich bolo možné vystavať dva metre široký múr, ktorý by mohol zemeguľu obkrúžiť až trikrát. Výstavba samotného ostrova Palm Jumeirah stála podľa portálu Travel Zoo závratných 12 miliárd dolárov.

Od začiatku bolo jasné, že výstavba nebude jednoduchá a bola rozplánovaná do niekoľkých etáp. Prvú z nich sa podarilo dokončiť už o 5 rokov neskôr. Kľúče od svojich domovov v roku 2006 získali noví majitelia luxusných obytných jednotiek. Niektoré etapy Palm Islands sa zas nepodarilo dokončiť do dnešného dňa a je otázne, či sa to niekedy podarí.

Práve Palm Island je považovaný za jeden z najväčších umelo vytvorených ostrov na svete (aj keď nie je držiteľom rekordu) a keď už bola reč o divoch sveta, skutočne je považovaný za ten ôsmy. Súostrovie pozostáva z troch hlavných častí, a to Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali (výstavba tejto časti bola pozastavená kvôli finančnej kríze) a Palm Deira (neskôr premenované na Deira Islands), píše portál Interesting Engineering.

Časť Palm Jebel Ali mala byť zasvätená sérii zábavných parkov s názvom World of Discovery. Ostrov Deira Islands mal byť pôvodne osemkrát väčší ako Palm Jumeirah, plány sa však neskôr zmenili a pôvodné rozmery boli riadne okresané. Celkovo mali ostrovy rozšíriť plochu súkromných pláží až o 500 kilometrov.

Málokto sa pozastaví nad tým, ako to zasiahlo ekosystém

Ešte v roku 2018 sa objavovali informácie o tom, že developeri neplánujú v stavbe Palm Jebel Ali pokračovať v blízkej budúcnosti. Je tak otázne, kedy bude táto časť projektu napokon definitívne dokončená. Vráťme sa však k tým častiam megalomanského súostrovia, ktoré sa už podarilo dokončiť.

Ako píše portál Business Insider, ostrovy sú plné nielen luxusných domovov, ale aj desiatok hotelov či reštaurácií. V časti Palm Jumeirah sa nachádza viac ako 15 hotelov s 5 hviezdičkami. Nájdete tu podmorské akvárium a ďalšie atrakcie, ktoré by počas návštevy nemal nikto vynechať. Pôvodne na ostrove plánoval svoj vlastný hotel postaviť aj bývalý americký prezident Donald Trump, neskôr sa však od tohto plánu upustilo.

Aj keď je toľko luxusu na jednom mieste jednoznačne lákadlom, len máloktorý turista sa zamyslí nad tým, aký dopad mala výstavba súostrovia na miestny ekosystém. Napriek tomu, že sa spoločnosť Al Nakheel usilovala škody zmierniť, pri takej obrovskej stavbe to možné nebolo. Greenpeace dokonca súostrovie nazval vizuálnou jazvou. Podľa odborníkov výstavba prudko zasiahla faunu a flóru, zrýchlila eróziu pobrežia a zmenila aj spôsob, akým sa správajú vlny. Zmeniť mala aj teplotu vody v Perzskom zálive, nehovoriac o tom, aké množstvo koralov uhynulo.

Súostrovie raz môže skončiť pod vodou

Podľa portálu CN Traveler developeri v blízkosti ostrova potopili dve americké stíhačky v nádeji, že na nich neskôr koraly opäť narastú. Dariť sa im malo aj na vlnolamoch okolo súostrovia. Niečo také ale môže trvať roky, ba dokonca desiatky rokov. Podľa Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) sú však napriek snahám Spojené arabské emiráty päťkrát menej udržateľné, ako ktorákoľvek iná krajina na svete. Pochopiteľne, prispeli k tomu aj umelo vybudované ostrovy.

Dokonca sa objavili aj informácie, že sa súostrovie potápa, a to rýchlosťou 5 milimetrov za rok. Informoval o tom ešte v roku 2009 portál The New York Times. Spoločnosť Al Nakheel však tieto tvrdenia rázne popiera. Vzhľadom na globálne otepľovanie ale budúcnosť súostrovia tak či onak nevyzerá príliš ružovo. Ak sa naplnia tie najhoršie klimatické predpovede, všetky tri ostrovy, do ktorých sa už teraz investovali miliardy, sa ocitnú celé pod vodou.

Toto však Dubaj momentálne netrápi, má totiž veľké plány. Do roka 2025 sa plánuje stať tou najvyhľadávanejšou turistickou destináciou na svete, informuje The National News. Už teraz je to štvrté najnavštevovanejšie mesto na svete, každoročne ho navštívi takmer 17 miliónov návštevníkov.