Má 435 km, 47 tunelov a 121 mostov. Cestujúci idú vo vlaku tak rýchlo, že potrebujú kyslík navyše

Milovníci vlakov si v Tibete prídu na svoje. 25. júna bol prvýkrát spustený do prevádzky rýchlovlak, ktorý bude ľudí prevážať z hlavného mesta až do cieľovej destinácie, mesta Nyingchi. Cesta týmto vlakom pasažierom vyrazí dych, a to v prenesenom, ale aj doslovnom zmysle.

Železnica na streche sveta

Tibetu sa občas hovorí aj „strecha sveta“ a postaviť trať dlhú 435 kilometrov na tomto mieste vôbec nebola jednoduchá úloha, píše portál CNN. Výstavba trvala 6 rokov, pričom až 90 % trate sa nachádza vo výške viac ako 3 000 metrov nad morom. Ak sa niekto rozhodne absolvovať celú cestu z Lhasy až do Nyingchi, prejde cez 47 tunelov a po 121 mostoch. Mosty tvoria približne 75 % z celkovej dĺžky trate, pričom cestujúci pôjdu aj po železničnom moste Zangmu. Ten je podľa portálu CGTN dlhý 525 metrov a je to ten najväčší a najvyšší oblúkový most na svete.

Na výstavu trate sa minulo celkovo 5,6 miliardy dolárov, pričom vlak, ktorý po nej bude premávať, patrí do generácie čínskych vysokorýchlostných vlakov Fuxing. Vzhľadom na to, že vlak bude pasažierov prevážať vo veľkých výškach, je vybavený špeciálnym zariadením, ktoré udržiava konštantnú hladinu kyslíka, a to 23,6 % (za bežných okolností je hladina kyslíka v atmosfére na úrovni 21 %). Aj na oknách sú špeciálne vrstvy skla, ktoré sú odolné voči UV žiareniu.

Posledná časť trate bude dokončená v roku 2030

Vlaky Fuxing sú poháňané spaľovacími, ale aj elektrickými motormi. Vďaka tomu zvládnu trasu za 2,5 hodiny bez akýchkoľvek problémov. Vysokorýchlostné vlaky premávajú rýchlosťou v priemere 160 kilometrov za hodinu (rekordná rýchlosť je však až 350 kilometrov za hodinu). Nový úsek je súčasťou sečuánsko-tibetskej trate, ktorá je dlhá 1 740 kilometrov. Po dokončení všetkých jej častí prepojí Čcheng-tu, hlavné mesto provincie S’-čchuan a Lhasu. Cesta z jedného mesta do druhého sa tak skráti z pôvodných 48 hodín na 13 hodín.

Výstavba trate bola rozdelená na tri časti, pričom prvá časť bola sprístupnená v roku 2018. Výstavba posledného úseku začala v roku 2020 a odhaduje sa, že dokončený bude v roku 2030. Stále je to však len malé percento železníc, vďaka ktorým čínske a indické mestá prepájajú vysokorýchlostné vlaky. Krajinu pretína už viac ako 40 000 kilometrov železníc, do roku 2035 by malo pribudnúť ďalších 30 000 kilometrov. Pre krajinu je to nielen zrýchlenie cestovania, ale aj symbol prosperity a rastúcej ekonomickej sily.