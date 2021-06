Vlakom k moru aj do obľúbených miest. Najlepšie európske destinácie, kam sa dostanete zo Slovenska železnicou

Obdobie letnej dovolenkovej sezóny sa nezadržateľne blíži. K moru alebo do rôznych európskych miest sa viete dostať zo Slovenska nielen lietadlom alebo autom. Ďalšou z možností je vydať sa za novými zážitkami vlakom. Na ceste si môžete vychutnať unikátne výhľady a zažiť nový typ cestovania za dobrodružstvom.

Pripravili sme veľký prehľad prímorských destinácií aj obľúbených európskych hlavných miest, kam sa dostanete z Bratislavy vlakom aj spolu s cenami spiatočných lístkov. Ak uvažujete vynechať cestu lietadlom a chceli by ste sa vyhnúť niekoľkým hodinám stráveným za volantom, letnú dovolenku vlakom si môžete vychutnať napríklad na týchto európskych miestach.

Grécko

Atraktívne Grécko môžete navštíviť aj vlakom. Či sa už rozhodnete vyraziť z Bratislavy do Solúnu alebo Atén, budete prechádzať železničnou traťou cez Srbsko a Macedónsko. Obe grécke mesta ponúkajú svojim návštevníkom bohatú históriu, more, horúce slnko a skvelé jedlo.

Cesta vlakom do Solúnu vyjde jedného cestujúceho 136 eur, v prípade, ak cestujete vo dvojici, každý zaplatí iba 102 eur. Cena je najvýhodnejšia v prípade, ak ste štvorčlennou skupinou, tak jednotlivec zaplatí za obojsmernú cestu vlakom iba 85 eur. Čo je skutočne dobrá suma a približuje sa k cene leteniek.

Obojsmerný lístok do Atén je o niečo drahší a jedného cestujúceho vyjde niečo cez 170 eur. Rovnako tu platí množstevná zľava. Ak by ste išli až štyria, každý zaplatí za cestu tam aj späť iba 108 eur.

Chorvátsko

Vlakom sa zo Slovenska viete dostať aj do viacerých chorvátskych destinácií. Cena za spiatočnú cestu vlakom závisí od konkrétneho termínu, chorvátskej destinácie aj vlakového prepravcu. Okrem Železničnej spoločnosti Slovensko sa do Chorvátska viete dostať vlakom aj vďaka RegioJetu.

Hlavné mesto Chorvátska Záhreb síce neponúka more, ale uchváti vás jeho architektúra a množstvo aktivít, ktoré si tu môžete užiť. Cena vlakového lístka pre jedného dospelého je 86 eur, ak sa do Záhrebu vyberiete štyria, bude váš spiatočný lístok stáť iba 53 eur. Do prímorskej Rijeky sa viete dostať spiatočne už od 40 eur.

Ďalšími prímorskými destináciami, kam sa dostanete z Bratislavy vlakom, sú napríklad mestá ako Baška, Rovnij, Zadar, Gračac a mnoho ďalších. Ceny za lístok na vlak sú v prípade Chorvátska celkovo veľmi priaznivé.

Bulharsko

V Bulharsku si prídu na svoje milovníci prechádzok či dlhších túr, krásnej prírody, historických pamiatok aj mora. Nech už je váš dôvod vycestovania do tejto krajiny akýkoľvek, čaká na vás množstvo zážitkov.

Do bulharskej Sofie sa dostanete zo Slovenska vlakom už za 155 eur. Ak si vyberiete radšej prímorskú Varnu, lístok vás bude stáť 182 eur. V prípade množstevnej zľavy sú ceny spiatočných lístkov ešte nižšie.

Slovinsko

Slovinsko dokáže potešiť milovníkov nádhernej prírody, hôr, jazier, ale okúpete sa tu aj pri mori. Výborným miestom, napríklad na predĺžený víkend, je hlavné mesto Ľubľana, kam sa dostanete aj vlakom cez Rakúsko priamo z Bratislavy.

Spiatočný lístok pre jedného dospelého stojí 86 eur, pri množstevnej zľave vás však vyjde iba na 54 eur.

Čierna Hora

Ďalšou pre mnohých Slovákov stále neprebádanou destináciou je Čierna Hora na Balkáne. Aj v tomto prípade treba vyzdvihnúť unikátnu prírodu a turizmus, ktorý tu nie je ešte taký masívny, ako napríklad v obľúbených chorvátskych destináciách.

Dovolenku pri mori vlakom si môžete vychutnať v meste Herceg Novi, ktoré sa nachádza na pobreží Jadranského mora alebo aj v mestečku Kotor, ktoré dýcha bohatou históriou.

Srbsko

Ďalšou krajinou Balkánskeho polostrova, kam sa dostanete pohodlne zo Slovenska aj vlakom, je Srbsko. Konkrétne do hlavného a najväčšieho mesta Belehrad alebo najsevernejšieho mesta krajiny Subotice.

Spiatočný lístok do Belehradu stojí pre jednotlivca 87 eur a do Subotice ešte menej, iba 65 eur. Aj tu platí množstevná zľava, vďaka ktorej vás spiatočný lístok môže vyjsť aj pod 50 eur.

Severné Macedónsko

Hlavné mesto Skopje dýcha bohatou históriou, nájdete tu múzeá a galérie, ale aj rušnú mestskú atmosféru. Okrem toho môžete ochutnávať miestne špeciality.

Spiatočná cesta vlakom z Bratislavy vás bude stáť 114 eur, ak cestujete traja alebo viacerí, tak sa zníži na niečo cez 70 eur.

Rumunsko

Ďalšou pre mnohých neprebádanou krajinou Európy je Rumunsko, ktoré dokáže svojich návštevníkov poriadne očariť a nadchnúť. Okrem úchvatnej prírody tu nájdete aj historické pamiatky vhodné na bohaté spoznávanie.

Vlakom zo Slovenska môžete navštíviť buď priamo hlavné mesto Bukurešť, kde sa spiatočným lístkom môžete dostať už od 76 eur, alebo do mesta Kluž, kde sú ceny lístka na vlak ešte nižšie.

Ukrajina

Za spoznávaním nových miest či získavaním zážitkov nemusíme cestovať ďaleko. Nájdeme ich aj u našich susedov, napríklad v Ukrajine.

Vlakom z Bratislavy môžete vycestovať do mesta Ľvov, ktoré je považované za kultúrne centrum Ukrajiny a nachádza sa aj v zozname UNESCO. Cena spiatočného lístka na vlak vás bude stáť od 39 eur.

Vlakom sa dostanete aj do hlavného mesta Kyjev a spiatočný lístok vás bude stáť približne o 15 eur viac. Z miestnych pamiatok určite odporúčame navštíviť Chrám svätej Sofie alebo pravoslávny komplex Kyjevsko-pečerskú lavru. Je to však iba skutočne malý zlomok z toho, čo mesto ponúka.