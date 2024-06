Ľudom sa triasli okná, no nebolo to zemetrasenie: V Taliansku riešia záhadu, toto je najpravdepodobnejšie vysvetlenie

Keď sa nám roztrasú okná a začujeme veľký hluk, okamžite si myslíme, že ide o zemetrasenie. Presne tento nepríjemný scenár zažili ešte vo štvrtok obyvatelia Toskánska a okamžite začali panikáriť. Nakoniec bolo ale všetko inak a nešlo o žiadne zemetrasenie, vysvetľuje portál Corriere Fiorentino.

Viacero vysvetlení

To, čo stojí za touto záhadou, nie je a nikdy zrejme ani nebude úplne isté. Keď sa potvrdilo, že nešlo o zemetrasenie, ako prvé odborníkom prišiel na um prelet nadzvukového lietadla a tým spôsobený sonický tresk. Talianske letectvo však v oblasti v tej chvíli nevykonávalo žiadne podobné lety, uviedol toskánsky prezident Eugenio Giani na Facebooku.

Taliansky geofyzikálny inštitút ale prišiel so zaujímavým a pravdepodobným vysvetlením. Nad ostrovom Montecristo mal v tom čase preletieť meteor s rýchlosťou 1 440 kilometrov za hodinu a práve ten zrejme spôsobil otrasy. Ak by toto teleso vstúpilo do atmosféry a dopadlo na zem, išlo by o meteorit. Neexistujú však žiadne správy o dopade meteoritu a nikto nevidel ani jeho svetelnú stopu, mnohí ľudia preto ani tejto teórii neveria.