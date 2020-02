Ľudia zdieľali rozkošnú fotografiu mláďaťa vtákopyska. Nikto z nich však netušil, čo to naozaj je

Je jedno či ide o bábätko, mačiatko alebo šteniatko. Mnohé mláďatá sú milé, krásne a radi sa na ne pozeráme. Niet preto divu, že mnohých ľudí na sociálnych sieťach „pobláznilo“ mláďa vtákopyska, ktoré vyzerá neuveriteľne roztomilo.

Okamžite ho mnohí užívatelia začali zdieľať a začalo sa šíriť internetom. Všetko by bolo v poriadku, ak by sa ale veci uviedli tak, ako sa mali. V skutočnosti totiž vôbec nešlo o mláďa vtákopyska.

Čo to je?

Toto rozkošné mláďa je počinom srbského umelca menom Vladimir Matić-Kuriljov. Je to kamenná plastika pomaľovaná akrylovými farbami. Ako Vladimir uvádza na svojej stránke, je to pravdepodobne najmilšia vec, akú kedy vyrobil. A to si myslí aj internet, keďže túto fotografiu ľudia masívne zdieľali, avšak sa akosi opomenulo spomenúť, že ide o umelecký výtvor a nie o skutočné mláďa vtákopyska.

To sa už ale fotografia začala masívne zdieľať a ľudia boli z fotografie dojatí. Vznikli viaceré prerábky a soška dostala napríklad klobúk či monokel, alebo sa objavila vo filme Jurský park.

hes trying his best pic.twitter.com/u99uyGgSXG — ellie, ceo of nobody asked🕊 (@hotchnersmind) February 16, 2020

„Chcem objasniť, že ide o sochu vyrobenú z polymérovej hliny Super Sculpey,“ povedal Vladimir pre IFL Science.

Skutočné vtákopysky

Aj keď zdieľaná fotografia neukazuje skutočné mláďa vtákopyska, ako sme spomínali v úvode článku, mláďatá sú rozkošné a to platí aj o malých vtákopyskoch.

That’s a sculpture, this is a real baby platypus. They look like a marshmallow flew into a speeding truck and grew a bill. I love them. pic.twitter.com/r5ITGfT079 — hairball (@Unknownxenoform) February 16, 2020

Mimochodom, vtákopysky sú obojživelné cicavce žijúce vo východnej Austrálii a Tasmánii. Samce majú jedovú žľazu umiestnenú na ostrohách zadných nôh. Vtákopysk nemá typický chrup – potrava je rozdrvená hrebeňovitými lištami v zobáku.

Samice kladú spravidla dve až tri vajcia, ktoré sa vyliahnu po asi dvoch týždňoch. Mláďatá materské mlieko pijú cez žľazy v pokožke, ktoré si vytláčajú zo záhybov kože matky. Tie nemajú žiadne bradavky.

Najsmutnejšie na vtákopyskoch je, že v minulosti kvôli nadmernému lovu takmer vyhynul. Dnes je zákonom chránený a jeho populácia rastie, avšak je zraniteľný kvôli úbytku vhodného biotopu.