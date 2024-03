Ľudia v húfoch pozerajú najdrahší sci-fi seriál na Netflixe, ten láme rekordy. Ak si ho nepustíte, urobíte veľkú chybu

Možno to mnohí nepredpokladali, no z nového sci-fi seriálu od tvorcov Game of Thrones sa stal nevídaný malý hit. Malý preto, lebo patrí medzi najdrahšie seriálové projekty Netflixu, no za týždeň od jeho uvedenia sa mu nepodarilo prilákať toľko divákov, koľko si tvorcovia predstavovali.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sci-fi seriál Problém troch telies (3 Body Problem) vyvolal u divákov rozporuplné reakcie, no záujem oň sa mu odoprieť nedá. Po týždni po uvedení na streamovacej platforme Netflix sa stal najsledovanejším titulom v jeho knižnici, pričom rebríčkom najsledovanejších seriálov kraľuje aj medzi slovenskými predplatiteľmi. Mnohých ale sledovanosť diela prekvapila, píše web Deadline.

O Problém troch telies majú diváci záujem, no menší

Seriálová novinka nakrútená podľa úspešnej trojdielnej knižnej predlohy čínskeho autora Liu Cixina divákom predostiera viaceré dejové línie, ktoré sú také komplikované, že len málokto jej ihneď porozumie. Má silnejšie aj slabšie momenty, no 8-dielna prvá séria nepochybne divákov aj napriek všetkému zaujala. A to dokonca až tak, že postupne láme rekordy sledovanosti, aj keď len veľmi pomaly, čo Netflix a tvorcov seriálu veľmi neteší.

Za prvý týždeň od uvedenia 3 Body Problem vygenerovala sledovanosť 81 700 000 hodín, pričom toto číslo bude s najväčšou pravdepodobnosťou aj naďalej stúpať. Samozrejme, Netflix dúfal a veril v omnoho vyššiu sledovanosť, najmä počas prvých dní od uvedenia. Číslo ale istotne ešte narastie a Netflix sa ním pochváli po 4 týždňoch od uvedenia. Problémom je, že seriál stál niečo cez 200 miliónov dolárov a po prvom týždni nedosahuje takú sledovanosť, aké iné hity na Netflixe – napríklad štvrtá séria Stranger Things (takmer 289 miliónov pozretých hodín) či prvá séria Wednesday (cez 341 miliónov pozretých hodín), ktoré patria k najsledovanejším titulom služby vôbec.

Seriálu môže škodiť viacero faktorov – silná konkurencia na ostatných službách (Šógun či Grey´s Anatomy na Disney+), alebo aj seriál Gentlemeni na Netflixe, ktorý za podobný čas dosiahol lepšie čísla. V neposlednom rade to ale môže byť aj dvojica tvorcov, ktorá za seriálom stojí. D. B. Weiss a David Benioff sú autormi seriálovej verzie Hry o tróny (Game of Thrones), ktorú podľa fanúšikov knižnej predlohy sprznili vymysleným finále. Z radov fanúšikov knižiek Problému troch telies sa tiež objavovali obavy, že pokazia krásne sci-fi dielo, ktoré sa podľa nich nedá hodnoverne pre komplikovanosti deja adaptovať do seriálovej či filmovej podoby.