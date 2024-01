Ľudia tam pália sviečky a kladú vence či olej: Pri „Semafore Andreja Danka“ sa stretávajú zvedaví ľudia z celej Bratislavy

Predseda koaličnej strany SNS Andrej Danko v noci zo štvrtka na piatok spôsobil dopravnú nehodu, ktorú neohlásil a jednoducho odišiel domov. Ľudia na internete však reagovali takmer okamžite a do Google máp niekto pridal Semafor Andrej Danka. O materiál mali postarané aj tvorcovia vtipného obsahu a v súčasnosti sa na mieste nehody stretáva množstvo Bratislavčanov.

Pália sviečky a kladú vence

Podľa informácií, ktoré priniesol portál tvnoviny.sk, sa v bratislavskej mestskej časti Dúbravka stretávajú rôzni ľudia, ktorí sa prišli na vlastné oči pozrieť, kde predseda SNS havaroval. Okrem toho však na miesto nosia vence, pália sviečky a nechýbajú ani rôzne vtipné ceduľky či vtipné nápisy. „Prišli sme nasať atmosféru tohto miesta,“ smial sa jeden z návštevníkov. Niekto dokonca zarámoval nápis „Národná kultúrna pamiatka“, ktorý sa už ale na semafore nenachádza.

Na mieste sa dokonca okrem spomínaných vecí nachádzal aj olej, ktorý pobavil mnohých prítomných ľudí, ale aj používateľov na internete. Malo ísť zrejme o vtipný odkaz na vypátranie Danka, nakoľko olejová škrvna z poškodeného auta viedla až do jeho garáže.

K nehode sa v piatok vyjadril aj samotný podpredseda Národnej rady a predseda SNS. Podľa svojich slov dostal vo štvrtok (11. januára) večer šmyk a narazil do stĺpa. „Ako každý smrteľník, aj ja môžem mať nehodu“, tvrdí. V prípade potreby škodu zaplatí. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti. Danko tiež reagoval na názory, podľa ktorých mal na miesto privolať políciu. „So stĺpom by som ťažko spisoval poistnú udalosť,“ reagoval Danko na obvinenia.