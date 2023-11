Ľudia sú z toho šokovaní aj znechutení. Veterinár ukázal, ako v skutočnosti vyzerá mačací jazyk

Mačka je tvor, na ktorého má väčšina populácie len dvojaký názor. A síce, buď ich milujeme, alebo nemôžeme ani cítiť. Ak človek patrí do prvej skupiny, mal by určite vedieť aj to, ako presne vyzerá mačací jazyk, pričom táto téma naposledy šokovala na internete množstvo ľudí.

Ak mačky zbožňujete, možno vám to až tak pohľad nezmení, pričom, ak patríte to tej druhej skupiny, pravdepodobne k nim budete mať ešte väčší odpor. Ide totiž o ich jazyk, ktorý je napohľad aj na dotyk nie príliš najpríjemnejší.

Túto tému otvoril nedávno veterinár Peter Carlos, ktorý publikuje na sociálne siete rôzne zaujímavosti a fakty o zvieracej ríši. Čo sa týka mačiek, poznáte to, ak neviete na ulici odolať tomu, aby ste prítulnú mačku zavolali k sebe a za jej obtieranie ju odmenili pohladením.

Ide o hrebeň, ale aj o nástroj na jedenie

To ešte môže byť v poriadku, no ak vás mačka začne olizovať, rýchlo pocítite zvláštny ostrý pocit. Mačacie jazyky sú totiž pokryté tzv. „tŕňmi“, ktoré nazývame papily. Pôsobia ako malé pichliače a každý z nich má približne tuhosť ľudského nechtu.

Aj keď pre ľudí môžu byť nepríjemné napohľad aj na dotyk, pre mačky sú kľúčové. Pomáhajú im totiž odstraňovať mäso a šľachy od kostí, čo im umožňuje extrahovať maximum výživy z ich koristi tým najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom.

Niekoho to môže riadne zaskočiť, ľudia ostali pohoršení

Reakcie na video boli rôzne, ale zväčša šokujúce v negatívnom slova zmysle. „Vyzerá to hrozne,“ napísala fanúšička. „Milujem mačky. Dokonca viac ako ľudí, ale už mi neukazuj túto škaredú vec,“ pokračoval jeden pán.

Tiež zohrávajú hlavnú úlohu v tom, ako mačky pijú vodu. Papily naberajú vodu z povrchu a vytvárajú stĺpec, okolo ktorého mačka zatvorí ústa. Používajú sa aj na úpravu srsti, pričom poloha smerom dozadu pôsobí ako hrebeň.

Funkcia je teda jasná. Ľudia, ktorí majú mačku, alebo sa o tieto stvorenia zaujímajú, to pravdepodobne vedeli, no pre tých, ktorí neboli dovedna v kontakte s jazykom mačkovitých šeliem, môže ísť o riadny šok, keďže na prvý pohľad sa jazyk mačky môže zdať úplne normálny.