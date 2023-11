Zabudnite na mince a bankovky. Čoskoro príde nový druh hotovosti, ktorý uľahčí náš každodenný život

V dnešnej modernej dobe máme už viacero možností, ako zaplatiť za služby či tovary. Okrem klasickej hotovosti platíme nielen kartou, ale aj mobilom či hodinkami. Tieto možnosti sa čoskoro rozšíria o ďalší spôsob, ktorý je už v prípravnej fáze.

Elektronické platby sa stali v posledných rokoch veľmi častým spôsobom úhrady za služby či tovary, pričom ľudia dnes platia pohodlne bezkontaktne hodinkami či mobilom. Stále sa však využíva aj klasická hotovosť, teda mince a bankovky, ktoré čoskoro dostanú aj digitálnu formu, píšu TV Noviny.

Digitálne euro je nový spôsob platby v hotovosti, pri ktorom si však nebudeme podávať z ruky do ruky hmotné platidlá, ale peniaze sa budú presúvať z mobilu do mobilu. Nebude to prepojené na žiadne účty či závislé od bankových prevodov.

Poskytne dodatočnú slobodu výberu platby za tovary a služby

V súčasnosti Európska centrálna banka spustila prípravnú fázu, ktorá potrvá dva roky. V tom čase sa nastavia pravidlá a digitálne euro následne vstúpi do bežného života. Pôjde v podstate o peniaze v digitálnej forme.

Ako píše Národná banka Slovenska, digitálne euro by existovalo popri eurovej hotovosti a iných elektronických platobných prostriedkoch, čo by koncovým používateľom poskytlo dodatočnú slobodu výberu ako platiť za tovary a služby.