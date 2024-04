Ľudia si z neho môžu brať príklad: Volieb sa zúčastnil aj 100-ročný pán Lampert. Demokracia je dnes pochybná, tvrdí

Sobotné druhé kolo prezidentských volieb v bratislavskej Petržalke nevynechal ani 100-ročný Ladislav Lampert. Ako hovorí, na svoj vek sa vôbec necíti a ísť voliť považuje za svoju povinnosť. Doteraz žiadne voľby nevynechal, pričom, ako poznamenal, zažil už mnoho režimov a situácií.

Bol politickým väzňom a ako študent bol z politických dôvodov vylúčený zo školy. „Ja ani neviem, že mám 100 rokov. Nič ma nebolí. Aj preto som prišiel voliť. Chodievam na všetky voľby. Myslím si, že je to občianska povinnosť,“ povedal pre TASR.

Prezident by mal byť slušný a sympatický

Zaspomínal si pritom na obdobie, keď občania vyberali z troch politických strán, ale nakoniec aj tak ľudia „nevyhrali“, pretože sa strany po voľbách spojili. „V súčasnosti je to demokratickejšie, hoci už aj tá demokracia je dnes pochybná,“ priznal Lampert.

Zažil viaceré štátne zriadenia, bývalú republiku či slovenský štát. Najlepšie mu podľa jeho slov bolo, keď bol ešte dieťa. „Najlepšie mi bolo vtedy, keď som nerozumel ničomu. Ešte ako decko, keď sa ma nič netýkalo,“ podotkol.

Krajina by podľa neho mala mať dobrého prezidenta, ktorý vie aspoň niektoré veci usmerniť, prípadne na ne poukázať. Rovnako by mal vedieť reprezentovať krajinu v zahraničí. „Ako sme mali za bývalej republiky T. G. Masaryka. Pekne sme ho vítali v Nitre, keď som išiel do gymnázia. To bola osobnosť, Beneš už nie,“ zaspomínal.

Prezident by mal byť podľa neho v prvom rade človek, lebo ak ním je, potom je slušný a sympatický. Tým, ktorí ísť voliť nechcú, nerozumie. „Ale viete čo, sú ľudia, ktorých nič nezaujíma,“ dodal Lampert.