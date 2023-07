Ľudia sa vysmievajú najväčšej výletnej lodi na svete: Neveria, že je skutočná, nazývajú ju monštrom a Titanicom 2

Možno ste už zachytili informáciu, že o niekoľko mesiacov má prvýkrát vyplávať najväčšia výletná loď na svete. Ak by ste čakali, že tento megaprojekt zožne od ľudí len obrovskú chválu, mýlili by ste sa — realita je iná. Ako upozornil The Independent, ich reakcie sú skutočne rozporuplné.

Výletná loď Icon of the Seas spoločnosti Royal Caribbean International sľubuje priniesť atrakcie od výmyslu sveta, množstvo bazénov, barov či reštaurácií. Jedno je teda isté, pasažieri budú mať o zábavu postarané. A zaujímavosťou je, že je 5-krát väčšia ako samotný Titanic.

The „Icon Of The Seas“ sets sail in January 2024. 5610 passengers, 2350 crew members, 5 times larger and heavier than the Titanic, 19 floors with more than 40 bars, restaurants and bowling alleys. What a monstrosity! pic.twitter.com/igoQRUZ3nP — Ray Monk (@Raymodraco) July 9, 2023

Neveril, že je reálna

Jej fotografie už kolujú na internete a podľa reakcií používateľov sociálnej siete Twitter je zrejmé, že mnohí nemajú chuť okúsiť takýto zážitok. Jeden z používateľov vymenoval, že má mať 19 poschodí a desiatky barov či reštaurácií. Dodal, že je podľa neho monštruózna. A toto slovo sa opakovalo vo viacerých tweetoch.

„Na sekundu som si myslel, že Icon of the Seas ani nie je skutočná,“ zdôveril sa niekto iný. A čakalo ho poriadne prekvapenie, keď si uvedomil, že takáto loď bola naozaj postavená a nejde o žiadnu maketu.

i think i’ve seen this film before, and i didn’t like the ending dijo el jack https://t.co/gBv5JNwpzL — Fio🇺🇾🇪🇸 (@FioSC05) June 29, 2023

Nechýbajú prirovnania k Titanicu

„Netflix vybavuje práva na Titanic 2: Icon of the Seas“, podotkol niekto ďalší a reakcií, ktoré sa boja o jej osud po tom, ako dopadol Titanic, bolo viac. „Myslím, že som tento film už niekde videl a Jackovi sa koniec nepáčil,“ napísal niekto ďalší.

Niekto dokonca túto megaloď prirovnal k obrazu maliara Hieronyma Boscha, ktorý je prezývaný diabolským maliarom a na prvý pohľad pôsobia rovnakým chaotickým dojmom.

Ako to už býva, našli sa aj ľudia, ktorí sa zdôverili, že sú z lodi nadšení a lístok na takýto výlet by neodmietli. Prvá plavba Icon of the Seas je naplánovaná na január 2024 a napriek týmto žartíkom treba veriť, že ju, ani jej cestujúcich nepostihne čosi podobné ako Titanic.