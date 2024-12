Ľudia ho milujú, nevedia ho vynachváliť: V IKEI bola tajne natočená paródia, tu si ju môžete pozrieť

Komediálny seriál, ktorý sa natáčal v priestoroch predajne IKEA, bol natočený ešte v roku 2009, no ľudia ho teraz znovu objavili a dobre sa na ňom zabávajú. Herci totiž od nikoho nemali povolenie a natáčali v čase plnej prevádzky medzi zákazníkmi.

Seriál natočili tajne bez povolenia

Ako informuje Mail Online, telenovela, ktorá bola tajne natočená v predajni IKEA bez toho, aby o tom vedenie vedelo, po rokoch opäť baví internet. V roku 2009 skupina režisérov Channel 101 vydala 7-dielny seriál s názvom IKEA Heights, ktorý vznikol medzi nič netušiacimi zákazníkmi, a bez povolenia. Seriál sa natáčal počas riadnych otváracích hodín.

Celá situácia je podľa ľudí komická, no chvália aj dej, spracovanie a herecké výkony. Režisérom počinu bol David Seger. Diváci mohli v paródii vidieť detektíva, ktorý sa snaží dolapiť vraha. Svoje obete pripravoval o život tak, že ich zahrdúsil vankúšom. Nechýbalo teda krimi, ktoré ale bolo okorenené o vzťahové zápletky.

Ľudia ho milujú

Jedna z herečiek neskôr prezradila, že počas natáčania prvých niekoľkých epizód sa ich nikto nijako nepokúšal zastaviť. Viacerým zrejme prišlo zvláštne, čo sa v obchode deje, no nikto nemal potrebu riešiť to. Až neskôr sa ich personál niekoľkokrát pokúsil prinútiť, aby s natáčaním prestali. Aj počas toho ale herci ostávali vo svojich rolách.

Seger sa odmietol vzdať a aj keď jeho a hercov vyhodili, do obchodu sa neustále vracali. V obchode boli dokonca vyvesené ich fotografie, aby si zamestnanci dávali pozor. Priznal, že natáčanie posledných epizód tak bolo naozaj zaujímavé a vzrušujúce. Po uverejnení seriálu hovorca IKEY priznal, že je naozaj vtipný a v konečnom dôsledku sa na ňom všetci pobavili. Dodal, že podobný humor značka rada používa aj vo svojom marketingu. Zdôraznil ale, že natáčanie v predajniach bez povolenia nie je v poriadku.

Niektorí veria, že ak by si Seger vopred pýtal povolenie, už by to také humorné nebolo. Ľudia sú z IKEA Heighs vskutku nadšení. Niektorí si dokonca myslia, že by sa paródie mal chopiť Netflix. V súčasnosti si všetkých 7 epizód môžete pozrieť na YouTube.