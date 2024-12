Ak milujete Bridgerton, tento seriál musíte vidieť: Podľa niektorých je to to najlepšie, čo tento rok videli

Bridgerton si získal srdcia miliónov fanúšikov po celom svete. Ak medzi nich patríte aj vy, seriál Rivals jednoducho nesmiete vynechať. Absolútne si vás získa.

Článok pokračuje pod videom ↓

Okamžite budete chcieť ďalšiu sériu

Seriál Rivals má jednoducho všetko: skvelú zápletku, romantiku aj erotiku. Vrátite sa vďaka nemu do roku 1986 a budete môcť sledovať, ako sa v Británii vyvíjal drsný svet televízie, ktorý jednoducho nebral ohľady na nikoho a na nič. Buď dal do toho človek všetko, alebo pre neho v televízii nebol priestor. Ako píše Collider, seriál síce rieši modernejšie problémy v porovnaní s Bridgertonom, no stále prináša luxus a okázalosť vyššej triedy.

Podobne ako Bridgerton, aj seriál Rivals bol inšpirovaný knihou, tentoraz z pera autorky Dame Jilly Cooper. Okrem televízie sú v centre pozornosti vzťahové zápletky. Nejedna postava žije naoko v šťastnom manželstve, no neváha sa oddávať aj mimomanželským mileneckým radovánkam. Nechýbajú postavy, ktoré budete od začiatku nenávidieť, no aj také, ktoré si zamilujete a po dopozeraní prvej série vám za nimi bude bez pochýb ľúto. O ich príbehoch sa budete chcieť dozvedieť viac.

Najlepší seriál za tento rok?

Na ČSDF má momentálne seriál 85 % a na IMDb 8 hviezdičiek z 10. Na Rotten Tomatoes si od kritikov získal 94 % a od divákov 92 %. Ľudia sú zo seriálu jednoducho nadšení a nešetria slovami chvály. Mnohí ledva dopozerali prvú sériu, no už sa dožadujú ďalšieho pokračovania, na sociálnych sieťach dokonca píšu, že už včera bolo neskoro a druhú sériu chcú ihneď.

Ľuďom sa páči aj fakt, že seriál prináša nielen napätie a drámu, ale aj mnoho humorných situácií, pri ktorých sa zasmejete. Diváci do nebies vychvaľujú aj herecké výkony. Niektorí o Rivals hovoria, že je to dokonca jeden z najlepších seriálov, aký za tento rok videli, a to už je čo povedať. Pozrieť si ho môžete na Disney+.