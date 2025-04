Video po atentáte na Fica sa objavilo rýchlo, odpovede nie: Šutaja Eštoka a Bombica posielajú Demokrati na detektor lži

Opozičná strana Demokrati vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby nevymenoval šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislava Zuriana do hodnosti generála. Ako vyhlásil predseda strany Jaroslav Naď, ako šéf policajnej inšpekcie má Zurian výsledky, ktoré ho kvalifikujú skôr na odchod z funkcie a z policajného zboru.

„Pýtam sa, či bude povýšený za to, že policajná inšpekcia šikanuje pod jeho vedením policajtov ako Jána Čurillu alebo Pavla Ďurku, či Branislava Dunčku? Alebo bude povýšený za to, že policajná inšpekcia nevie vyšetriť únik z trezora bývalého vedenia Národnej kriminálnej agentúry Bratislava, ktoré ako povedal Samuel Migaľ, mu posunul Matúš Šutaj Eštok. Prípadne za to, že pri vyšetrovaní zabitia pána Ľubomíra v Košiciach podozriví policajti chodili po slobode a skúšali zakrývať stopy?“ pýta sa Naď.

Vymenovanie za generála by bol výsmech, tvrdia Demokrati

Podpredseda demokratov Juraj Šeliga pripomenul, že Zurian v minulosti utiekol do Bieloruska, kde sa skrýval pred spravodlivosťou. „Do dnešného dňa nie je známe, či má bezpečnostnú previerku, v minulosti bol podozrivý z hrubosti voči podozrivým osobám a hrozbám zbraňou, policajná inšpekcia sa dnes správa ako predĺžená ruka ministra Šutaja Eštoka. Čo Eštok nechce, aby nebolo vyšetrené, vyšetrené nie je. Za toto má dostať Zurian odmenu? Za to, že inšpekcia nevie vyšetriť, kto zverejnil video Juraja C.? Vysvetľovalo by to všetko,“ skonštatoval Šeliga.

Doplnil, že vymenovanie Zuriana za generála by bolo výsmechom všetkým slušným policajtom. Demokrati zároveň žiadajú ministra vnútra Matúš Šutaja Eštoka, aby v súvislosti s kauzou úniku nahrávky Juraja C. obvineného z útoku na premiéra Roberta Fica bezodkladne absolvoval test na detektore lži.

Šutaj Eštok aj Bombic by mali ísť na detektor

V tejto súvislosti pripomínajú, že bezprostredne po útoku video a tiež fotografiu občianskeho preukazu Juraja C. uverejni Daniel Bombic. „Vo veci je množstvo otáznikov, napríklad aj to, či je to naozaj celé video alebo len účelovo vystrihnutá časť tak, aby to koalícii sedelo. Vyzývam ministra vnútra, aby sa držal faktov, a keďže je k dispozícii celý úradný záznam, očakávam, že bude vyšetrovanie k prípadu uniknutého videa obnovené,“ zdôraznil Šeliga.

Naď v tejto súvislosti poukázal na to, že minister vnútra je známy tým, že posiela rôzne materiály neoprávneným osobám. „Ako Bombic tak Šutaj Eštok by mali ísť na detektor lži,“ uviedol Naď.